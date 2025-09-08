Gürsel Tekin: Saat 12:30 gibi CHP İl Başkanlığı'nda olacağım

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasının ardından mahkeme tarafından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in bugün saat 12:00’de il binasına gideceğini açıklaması üzerine dün akşamdan itibaren İstanbul İl Başkanlığı önünde hareketli saatler yaşandı.

CHP yönetiminin toplanma çağrısının ardından binaya çıkan yollar polis tarafından kapatıldı, çevik kuvvet bariyerleri ve TOMA’larla çevrilen bina önünde partililer gece boyunca yağmur altında nöbet tuttu.

Sözcü'den Saygı Öztürk bu sabah Tekin’in il başkanlığına gitmeyeceğini son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Habere göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül'le görüşüp polisin çekilmesini isteyen Gürsel Tekin, bugün düzenleyeceği basın toplantısında ayrıntıları açıklayacaktı.

"Bugün babaevine gideceğiz, herkesi çatlatacağız"

Ancak Gürsel Tekin, T24’ten Can Öztürk'e yaptığı açıklamada söz konusu haberleri yalanladı.

“Hepsi fitne-fesat” diyen Tekin, “Bugün babaevine gideceğiz. İl başkanlığımızda, baba ocağımızda olacağız, herkesi çatlatacağız” ifadelerini kullandı.

Tekin, il başkanlığına gitmeden önce binaya yakın bir noktada basın toplantısı düzenleyeceğini, toplantının yerini de kısa süre içinde duyuracaklarını belirtti.

“Ben Sayın Valimiz ve Sayın İçişleri Bakanımızı aradım. Polis olan bir yere bu şekilde girmeyeceğimi söyledim” diyen Tekin, partililerle polis arasında bir gerginlik yaşanmaması için temaslarda bulunduğunu aktardı.

"12:30'da il binasında olacağım"

Bu açıklamadan saatler sonra Tekin, Yeniçağ gazetesine saat vererek, "12:30 gibi bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Sonrada sorunsuz bir şekilde ilimize gideceğiz. İçeride bir kargaşa olmayacak" dedi.

İçeride yer alan vekiller ile nasıl uzlaşacağını da söyleyen Tekin, "Biz aynı ailenin mensubuyuz. Oradaki arkadaşlarla beraber çalıştık, bir sıkıntı olmaz. Onlar ile konuşacağız" dedi.