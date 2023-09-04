Erdoğan: Dünyaya verilecek mesaj çok önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.

İki lider Rus Sanatoryum'daki görüşmenin başında açıklama yaptı.

Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir dönemde olunduğunu ifade eden Erdoğan, "Hele hele Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın geldiği böyle bir dönemde bu ziyareti gerçekleştirmiş olmak, sizin bu daveti yapmış olmanız beni ve heyetimi gerçekten mutlu etmiştir." diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye Rusya arasındaki ilişkilerde özellikle şu andaki dış ticaret hacmimizin 62 milyar dolarda olması ve 100 milyar dolar hedefine doğru yürüyor olmamız bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Bugün burada Merkez Bankası başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleriyle ayrıca görüşecek olmalarının, aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Akkuyu Nükleer Enerji Santralindeki gelişmelerin gayet iyi devam ettiğini, orada 25 bine yakın istihdam sağlanmasının önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, "İlk üniteyle ilgili atılmış olan adım gayet güzel. Kaldı ki bizim daha önce de sizinle görüştüğümüz gibi Sinop Nükleer Enerji Santraliyle ilgili de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum. Tabii Trakya'da bir 'hub'ın olacak olması o da ayrı bir zenginlik ve bir canlılık unsuru." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasındaki en önemli adımlardan birinin turizm noktasındaki gelişmeler olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Turizmde de şu anda Rusya bizde bir numara. Böyle bir konumda. Bütün bunlarla beraber tabii en önemli adım, herkes bugün Türkiye Rusya ilişkilerinde bu ziyaretimizle Tahıl Koridoru meselesine bakıyorlar. Buradan Tahıl Koridoruyla ilgili bugün ne çıkacak diye bunu bekliyorlar. İnanıyorum ki yapacağımız görüşmeden sonra da basın toplantısıyla verilecek mesaj dünyaya, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım çok çok önemli olacak.

Bir diğer aramızdaki en önemli konu savunma sanayiine yönelik attığımız ve atacağımız adımlar. Enerji sektöründe zaten aramızdaki adım, özellikle doğal gaz konusunda biz birinci derecede şu anda Rusya ile doğal gazda çok önemli ilişki içerisindeyiz. Bunu daha da geliştirerek devam ettireceğimize inanıyorum. Bu arada yaz mevsimiyle ilgili malum yangınlar, orman yangınları ve bu konuda da bize gönderdiğiniz 2 uçakla gerçekten çok ciddi derdimize derman oldunuz. Tabii bunu 2 kat daha, 1 kat daha artırabilirsek çok daha isabetli olacak, çünkü bu yaz mevsimi devamlı bu tehdidin altındayız ve bu tehdidi atlatmamızda çok ciddi faydalar var."

Putin: İki ülke arasındaki ticarette olumlu eğilim devam ediyor

Türkiye’deki seçimlerden sonra ilk defa doğrudan kişisel olarak görüştüklerini belirten Putin, Erdoğan’ı seçimdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Putin, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Erdoğan’ın doğrudan katılımıyla kazandığı gelişmenin hızını sürdürdüğünü belirterek, “Geçtiğimiz yıl ticaretimizin yüzde 80'den fazla, kanımca yüzde 86 arttığına dikkatinizi çekmek isterim. Bu yılın ilk yarısında olumlu eğilim devam ediyor. Geçen seneki kadar güçlü değil ama yine de olumlu.” dedi.

İki ülke ilişkilerinin çeşitlendiğine dikkati çeken Putin, tarım ve enerji gibi geleneksel alanların yanında diğer alanlarda da ilişkilerin gelişmesinin kendisini mutlu ettiğini vurguladı.

"Türkiye’deki doğal gaz merkezi müzakerelerinin yakında tamamlanmasını umuyorum”

Putin, bölgedeki enerji durumunu daha istikrarlı ve dengeli hale getirmek amacıyla Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulmasına ilişkin müzakereleri yakında tamamlayacaklarını umduğunu ve bunun faydalı olacağını söyledi.

Tarım ürünlerini Türk üreticilerden Rusya pazarına ulaştırma olanaklarını genişlettiklerini ve bu alandaki hacmin büyüdüğüne işaret eden Putin, metalurji endüstrisi alanındaki ilişkilerin de geliştiğini, bu konuda çok iyi bir beklentinin olduğunu vurguladı.

"Türkiye, uluslararası nükleer devletler kulübü üyesi oldu"

Putin, “Biz enerji alanında da çok emin adımlarla ilerliyoruz. (Türkiye ile) Yakın zamanda hem gaz konusunda hem başka alanlarda önemli adımlar atacağız. Her iki taraftaki ana tedarikçiler ve tüketiciler arasında anlaşmalar sağlandı, umarım bu gerçekleşir ve yakın gelecekte buna şahit oluruz.” diye konuştu.

Akkuyu Nükleer Santrali’nde inşaatın devam ettiğini anımsatan Putin, “Türkiye, Rus nükleer yakıtının ilk partisinin Akkuyu'ya teslim edilmesinin ardından artık kelimenin tam anlamıyla uluslararası nükleer devletler kulübünün üyesi oldu. Her şey planladığımız gibi gidiyor, gelecek yıl ilk üniteyi faaliyete geçireceğiz. İşbirliğimizi sürdürmek için ilginç olası seçenekler var.” değerlendirmesinde bulundu.

"Ukrayna krizi ve Tahıl Koridoru Anlaşması gündemde olacak”

Putin, Türkiye ile Rusya’nın bulunduğu bölgedeki duruma ilişkin de Erdoğan ile görüşeceklerini söyledi.

Putin, “Bölgede güvenliğin sağlanması açısından konuşacaklarımız var. (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Ukrayna krizini görüşeceğiz. Tahıl anlaşmasını gündeme getireceksiniz, biz bu görüşmelere açığız." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki durum için Erdoğan ile çok şey yaptıklarını hatırlatan Putin, “(Suriye meselesi) Bu konunun Türkiye Cumhuriyeti açısından ne kadar hassas olduğunu biliyorum, maddi olarak da yanınızdayız.” dedi.

Putin, Astana Formatı çerçevesinde yapılan en temel şeylerin ve bu platformun konsolide edilmesi gerektiğini vurguladı.

Libya meselesini de ele alacaklarını dile getiren Putin, ikili ve uluslararası nitelikte başka konuları da görüşeceklerini sözlerine ekledi.