Eski CHP milletvekillerinden ortak açıklama: Bugün, dayanışma ve birlik günüdür

Bir grup eski CHP milletvekili, İBB''ye yönelik başlatılan soruşturma sonucu Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 87 kişinin gözaltına alınmasına ortak açıklamayla tepki gösterdi.

CHP'li 47 eski milletvekili, İBB Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, CHP'li belediyelere ve muhalefete yönelik baskılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Son dönemde yaşanan gelişmeler, Türkiye'de demokrasi ve hukuk devleti politikalarından hızla uzaklaşmaya başlamıştır" denildi.

12 Eylül darbesinin anımsatıldığı açıklamada, hak, adalet ve demokrasi vurgusu yapılarak "Hayata geçirilen bu uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’ne, partili belediye başkanlarımıza ve demokratik muhalefete yönelik baskılar, Türkiye’yi 12 Eylül darbe hukukunu bile aratacak bir noktaya sürüklemektedir. Siyasi parti liderlerinin, gazetecilerin ve haksız, hukuksuz düzene karşı çıkan herkesin hedef alındığı bir süreç yaşamaktayız. Hukuka aykırı bu uygulamalar, demokrasiyi ve temel hakları tehdit etmektedir. Hak, hukuk ve adaletten uzaklaşılarak hayata geçirilen bu uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir.

"Bugün, dayanışma ve birlik günüdür"

"102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi, seçilmişlerin şeffaf, hesap verilebilir ve denetime açık olmasını ve öncelikle halka hesap verilmesini savunur. Bu CHP yerel yönetimler ilkeleri arasında yer alır. Seçilmişlerin şafak operasyonlarıyla görevden uzaklaştırılması kabul edilemez. Bizler, geçmiş dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nde yöneticilik ve milletvekilliği yapmış kişiler olarak, partimize yönelik bu saldırıların karşısında duruyoruz. Bugün, dayanışma ve birlik günüdür. Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve belediyelerimize sahip çıkma günüdür. Hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve halk iradesini savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Cumhuriyet Halk Partisi; Hem cumhuriyetin, hem de Halkın Partisidir. Bizler, burada isimleri bulunan önceki dönem CHP milletvekilleri olarak, hukukun yararı, demokrasi ve halk iradesini savunmaya devam edeceğimizi vurguluyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Ortak açıklamada imzası bulunan milletvekilleri şu şekilde:

Ali Akyıldız (Sivas), Ali Keven (Yozgat), Ali Özcan (İstanbul), Alpay Antmen (Mersin), Atila Sertel (İzmir), Aytuğ Atıcı (Mersin), Baha Ünlü (Osmaniye), Bayram Meral (Ankara), Bülent Baratalı (İzmir), Bülent Bektaşoğlu (Giresun), Bülent Kuşoğlu (Ankara), Celal Topkan (Adıyaman), Cihangir İslam (İstanbul), Çetin Arık (Kayseri), Durdu Özbolat (Kahramanmaraş), Dursun Çiçek (İstanbul), Emine Gülizar Emecan (İstanbul), Eren Erdem (İstanbul), Fikri Sağlar (Mersin), Gaye Usluer (Eskişehir), İbrahim Özdiş (Adana), İsmet Tokdemir (Hatay), Kemal Anadol (İzmir), Kemal Zeybek (Samsun), Levent Gök (Ankara), Mehmet Bekaroğlu (İstanbul), Mustafa Tuncer (Amasya), Mürsel Alban (Muğla), Namık Havutça (Balıkesir), Necati Yılmaz (Ankara), Necati Tığlı (Giresun), Neslihan Hancıoğlu (Samsun), Nihat Yeşil (Ankara), Okan Gaytancıoğlu (Edirne), Serdal Kuyucuoğlu (Mersin), Serkan Topal (Hatay), Servet Ünsal (Ankara), Sibel Özdemir (İstanbul), Suat Özcan (Muğla), Süleyman Çelebi (İstanbul), Suzan Şahin (Hatay), Tamer Kamber (Balıkesir), Turan Aydoğan (İstanbul), Ünal Demirtaş (Zonguldak), Yıldırım Kaya (Ankara), Züheyir Amber (Hatay), Zülfikar Tümer (Adana).