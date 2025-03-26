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Eski Türkiye güzeli Banu Öztürk, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddia edilen eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Eski Türkiye güzeli Banu Öztürk, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı
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2009'da Miss Globe Türkiye Güzeli seçilen manken Banu Öztürk hakkında, sosyal medya platformu üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Sabah'ın haberine göre, savcılık talimatıyla Öztürk kısa süre içinde gözaltına alındı. Öztürk'ün işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

2009'da Miss Globe Türkiye Kraliçesi seçilen Banu Öztürk, Avrupa Yakası, Adanalı, Derman, Geniş Aile, Şen Yuva ve son olarak Güzel Çirkin gibi dizi projelerde yer almıştı.

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