Ölmeden 1 hafta önce çekildi! İşte Fetullah Gülen'in son görüntüleri

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin emrini veren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, kaçak olarak yaşadığı Amerika’da hayatını kaybetti. Gülen’in ölüm haberinin ardından, son görüntüleri de gün yüzüne çıktı. Bu görüntüler, Gülen’in ölümünden kısa bir süre önce kaydedildi ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Son olarak evden çıkarken görüntülendi

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden alınarak nisan ayında götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi.

Defin işlemleri ile ilgili bilginin paylaşılacağı duyuruldu

Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ölüm haberlerini doğruladı.

FETÖ terör örgütüne yakın yayın organı Herkul adlı internet sitesinin sosyal medya hesabı X’te yapılan açıklamada örgüt lideri Gülen'in öldüğü, defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilginin kamuoyu ile paylaşılacağı yer aldı.