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Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ'ın evinde ölü bulundu.

Haber Merkezi
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Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ'ın evinde ölü bulundu.

Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde 8 yıldır tutuklu bulunan Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, yarın Ceyhan'da toprağa verilecek.

3 gündür haber alınamıyordu

3 gündür kendisinden haber alınamayan Saniye Yüksekdağ’ın yakınları polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Saniye Yüksekdağ'ın 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Saniye Yüksekdağ'ın cenazesi otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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