Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu
Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ'ın evinde ölü bulundu.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ'ın evinde ölü bulundu.
Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde 8 yıldır tutuklu bulunan Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, yarın Ceyhan'da toprağa verilecek.
3 gündür haber alınamıyordu
3 gündür kendisinden haber alınamayan Saniye Yüksekdağ’ın yakınları polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Saniye Yüksekdağ'ın 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı
Saniye Yüksekdağ'ın cenazesi otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.