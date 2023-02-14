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Haluk Levent trafik kazası geçirdi

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent'in, depremin merkez üssü Pazarcık'a giderken trafik kazası geçirdiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlere yardım çalışmalarında bulunan Haluk Levent'in trafik kazası geçirdiği açıklandı. Söz konusu kazanın, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gidiş yolunda gerçekleştiği aktarıldı.

Müzisyen Haluk Levent'in durumunun iyi olduğu belirtildi.  

Sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim"

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