Hasan Basri Sönmez kimdir? MHP'den neden istifa etti? İstifa sonrası ilk açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti içi inceleme sonucu Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifalarının istendiğini ve dilekçelerinin kabul edildiğini açıkladı.

Semih Yalçın'ın açıklaması sonrası "Hasan Basri Sönmez neden istifa etti?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Hasan Basri Sönmez'den istifa açıklaması

Yalçın'ın X'teki paylaşımın alıntılayan Hasan Basri Sönmez istifa sonrası yaptığı ilk açıklamada "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız" dedi.

Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız. https://t.co/2ovbuxDTb0 — Hasan Basri SÖNMEZ (@basri_sonmez) November 20, 2024

Hasan Basri Sönmez kimdir ?

Hasan Basri Sönmez 1974 yılında Isparta'nın Yalvaç ilçesinde doğdu. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümünü bitirdi.

İş hayatına aile mesleği olan dericilik sektöründe başladı; turizm, gıda ve inşaat alanlarında yurt dışında devam etti.

1996-1999 yılları arasında Yalvaç Ülkü Ocakları Başkanlığı, 2020-2022 yılları arasında Isparta İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde MHP'den 28. Dönem Isparta Milletvekili seçildi.