Mustafa Demir kimdir? MHP'den neden istifa etti? İstifa sonrası ilk açıklama geldi

Milliyetçi Hareket Partisi, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifasını istedi. Parti yönetiminin bu talebinin ardından 3 vekil MHP'den istifa etti.

Semih Yalçın'ın açıklaması sonrası "Mustafa Demir neden istifa etti?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Mustafa Demir'den istifa açıklaması

Yalçın'ın X'teki paylaşımın alıntılayan Mustafa Demir istifa sonrası yaptığı ilk açıklamada "Liderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz."dedi.

Liiderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz. https://t.co/W6uGkKT8f2 — Mustafa Demir (@Mustafadmr79) November 20, 2024

Saymaz: 3 vekilin istifa nedeni altın kaçakçılığı

Gazeteci İsmail Saymaz, MHP’deki istifaların nedeniyle ilgili katıldığı Halk TV yayınında "İstifaların dönüşü yok, kati bir emir var. 3 milletvekilinin adı da altın kaçakçılığı soruşturmasına katılıyor." açıklamasını yaptı.

Soykan, altın kaçaklığını köşesinde yazmıştı

Birgün yazarı Timur Soykan 9 Ekim tarihli "VIP’de kaçak altın skandalı" köşe yazısında eski Bakan Yardımcısı, eski AK Parti milletvekili Fatih Metin’in yanında VIP salonu kullanan eski özel kalem müdürü Yunus Emre Morkoç’un valizlerinde 60 kilo kaçak altın yakalandığını Metin hakkında işlem yapılmadığı, VIP’yi kullanan Morkoç hakkında soruşturma başlatıldığını yazmıştı. Soykan, aynı yolla altın kaçıran Cumhur İttifakı'ndan milletvekilleri olduğu iddia etmişti.

Soykan "üç milletvekili mercek altına alındı" yazmıştı

Soykan yazısında "Bir iddiaya göre; VIP’deki altın kaçakçılığı istihbarat birimlerinin çalışması sonucu tespit edildi. Bu nedenle gümrük memurları arama yaptı ve kaçak altın yakalandı. İstihbarat birimlerinin Dubai’den Türkiye’ye VIP’yi kullanarak kaçak altın getirildiğine dair tespitler yaptığı, hatta ikisi eski, üçü ise halen TBMM’de olan üç milletvekilinin mercek altına alındığı öne sürülüyor. Cumhur İttifakı’nda yer alan bu milletvekillerinin Dubai’ye çok sık şekilde elleri boş gittikleri ve valizlerle döndükleri iddia ediliyor." ifadelerine yer vermişti.

Kilis Valisi'nin toplantısına MHP'den kimse katılmamıştı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ve beraberindeki heyet, 23 Ağustos'ta Kilis’te incelemelerde bulunmuş ve Kilis Valisi Tahir Şahin başkanlığındaki toplantıya katılmıştı. Toplantıda Kilis MHP Milletvekili Mustafa Demir ve MHP heyetinden kimse yer almaması "Cumhur'da Kilis çatlağı" haberlerine yol açmıştı.

Mustafa Demir kimdir?

Mustafa Demir 1980 yılında Kilis'te doğdu. 7 Aralık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümünü bitirdi.

Kilis Gençlik ve Spor Müdürlüğünde personel sorumlusu olarak çalıştı. 1995 yılından itibaren Ülkü Ocaklarının çeşitli kademe ve teşkilatlarında görev yaptı.

2017 yılında MHP Kilis Merkez İlçe Başkanı, 2020-2023 yılları arasında MHP Kilis İl Başkanı olarak görev aldı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde MHP'den 28. Dönem Kilis Milletvekili seçilmiştir.