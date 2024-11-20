İsmail Akgül kimdir? MHP'den neden istifa etti? İstifa sonrası ilk açıklama geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ile Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifasının istendiğini ve dilekçelerinin kabul edildiğini açıkladı.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez'in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir" ifadelerine yer verdi

Semih Yalçın'ın açıklaması sonrası "İsmail Akgül neden istifa etti?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

İsmal Akgül'den istifa açıklaması

Yalçın'ın X'teki paylaşımın alıntılayan İsmail Akgül istifa sonrası yaptığı ilk açıklamada "Liderimizin,partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız.Verilen karar başımız üstünedir." dedi.

İsmail Akgül'ün istifa nedeninin Sinan Ateş cinayetiyle bir ilgisi var mı?

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, cinayetten 1 ay sonra İsmail Akgül’ün babasının Bolu Karacaağaç Yaylası’ndaki evinin arandığını açıklamıştı. Ayşe Ateş, İsmail Akgül'ün babasının üzerine kayıtlı aracın Ankara’ya getirilerek parmak izi tespiti yapıldığını da belirtmişti.

"Akgül, Ateş cinayetinin ardından Bolu'ya gelen bir araca eskortluk yapmıştı"

Gazeteci Alican Uludağ sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "İsmail Akgül, Bolu Ülkü Ocakları Başkanı olduğu dönemde Sinan Ateş cinayetinin ardından Bolu'ya gelen bir araca eskortluk yapmış, babasına ait yayla evi de aranmıştı. Akgül'ün kullandığı araç Ankara Emniyetine çekilerek aranmıştı. Akgül bu olayın ardından MHP'de vekil yapılmıştı." dedi.

İsmail Akgül kimdir?

İsmail Akgül 1986 yılında Bolu'da dünyaya gelmiştir. Atatürk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunu bitirdi. Aynı üniversitenin İşletme Bölümünde eğitimini sürdürmektedir.

9 yıl infaz ve koruma memuru olarak çalıştı. Bolu DSİ 53. Şube Müdürlüğünde sivil savunma amiri olarak görev aldı. 2016- 2021 yılları arasında Bolu Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı. 2021- 2023 yılları arasında Yeşilay Bolu Şube Başkanlığı görevinde bulundu. İsmail Akgül, MHP'den 28. Dönem Bolu Milletvekili olarak seçildi.