MHP’li 3 milletvekili istifa etti!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez'in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir" ifadelerini kullandı.

3 milletvekilinin istifasıyla MHP'nin TBMM'deki sayısı 47'ye düştü.

3 vekilden açıklama: Liderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz

İstifa eden 3 milletvekili Yalçın'ın paylaşımını alıntılayarak açıklama yaptı.

Sönmez: Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız

Akgül: Liderimizin,partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız.Verilen karar başımız üstünedir."

Demir: Liderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz.

Sinan Ateş cinayetiyle bir ilgisi var mı?

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, cinayetten 1 ay sonra İsmail Akgül’ün babasının Bolu Karacaağaç Yaylası’ndaki evinin arandığını açıklamıştı. Ayşe Ateş, İsmail Akgül'ün babasının üzerine kayıtlı aracın Ankara’ya getirilerek parmak izi tespiti yapıldığını da belirtmişti.

"Akgül, Ateş cinayetinin ardından Bolu'ya gelen bir araca eskortluk yapmıştı"

Gazeteci Alican Uludağ sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "İsmail Akgül, Bolu Ülkü Ocakları Başkanı olduğu dönemde Sinan Ateş cinayetinin ardından Bolu'ya gelen bir araca eskortluk yapmış, babasına ait yayla evi de aranmıştı. Akgül'ün kullandığı araç Ankara Emniyetine çekilerek aranmıştı. Akgül bu olayın ardından MHP'de vekil yapılmıştı." dedi.

Kilis Valisi'nin toplantısına MHP'den kimse katılmamıştı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ve beraberindeki heyet, 23 Ağustos'ta Kilis’te incelemelerde bulunmuş ve Kilis Valisi Tahir Şahin başkanlığındaki toplantıya katılmıştı. Toplantıda Kilis MHP Milletvekili Mustafa Demir ve MHP heyetinden kimse yer almaması "Cumhur'da Kilis çatlağı" haberlerine yol açmıştı.