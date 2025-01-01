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İBB duyurdu: İstanbullu emekliler 1 TL'ye spor hizmeti alabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluları spora teşvik etmek ve sportif faaliyetlere erişimlerini kolaylaştırmak için yeni bir kampanya hazırladı. Emekliler ve 65 yaş üzeri İstanbullular, İBB’ye ait tesislerde yalnızca 1 TL’ye spor hizmeti alabilecek.

Haber Merkezi
ANKA
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İBB duyurdu: İstanbullu emekliler 1 TL'ye spor hizmeti alabilecek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grup iştiraki Spor İstanbul, emeklilerle 65 yaş ve üzeri vatandaşları harekete geçirmek için çok önemli bir olanak sunuyor.

Spor İstanbul tesislerinde, emekliler ve 65 yaş üstü vatandaşlar her gün 06.30-15.30 saatleri arasında yalnızca 1 TL ücret ödeyerek yüzme ve fitness hizmetlerinden yararlanabilecek. Bu kapsamda yüzme için 12 kontörlük paket 12 TL’ye, fitness içinse 18 kontörlük paket 18 TL’ye satın alınabilecek.

Kayıt ve başvuru

Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden barkodlu emeklilik belgesi alarak online.spor.istanbul web adresinden üyelik oluşturabilecek. 60 yaş üstü bireyler ise doğrudan tesislere giderek başvuru yapabilecek. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra ek bir belge getirilmesine gerek kalmayacak.

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