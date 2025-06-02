İBB'ye 5. dalga operasyonuna ilişkin CHP'li Telci'den açıklama: Savcı, avukat görüşüne kısıtlama getirdi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi İsmail Emre Telci, savcının İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonlarda gözaltına alınan 34 kişinin avukat görüşmelerine kısıtlama getirdiğini söyledi.

İktidarın hedefindeki İBB'ye yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturmasının beşinci dalga operasyonunda 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 34 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmaya ilişkin süreç devam ederken CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi İsmail Emre Telci, soruşturmayı yürüten savcısının sözlü bir şekilde talimat vererek bir şüpheliyle görüşen avukatların başka bir şüpheliyle görüşmesine izin vermediğini öne sürdü.

"Operasyon işte bu kadar keyfi"

Telci'nin konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

"CHP’li siyasetçilere ve belediye çalışanlarına yapılan son operasyonu yöneten Savcı, emrinde çalışan polislere talimat vererek bir şüpheliyle avukat görüşüne giren müdafinin başka bir şüpheliyle görüşmesini dahi yasaklamıştır. Bu husus yazılı değil sözlü bir talimata dayandırılmış ve de polis tarafından bu husus tutanağa bağlanmıştır. Bu operasyon işte bu kadar keyfidir.

Savcılığa hiçbir Kanun, hiçbir mevzuat hükmü yeterli gelmemekte, sürekli olarak hukuksuzluk kural haline getirilmektedir. Bu hukuksuz uygulamaya karşı tabi ki yasal haklarımızı kullanacağız.

Ha bir de; savunmanın olmadığı, yok edilmek istendiği bir operasyona karşı durmak yerine, sonucundan medet uman kim varsa ellerini ovuşturarak beklemesin, avucunu yalar."