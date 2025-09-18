  1. Ekonomim
  İçişleri Bakanlığından 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
İçişleri Bakanlığından 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bugün 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu, Karabük, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak sebebiyle sarı uyarı verildiği bildirildi.

Sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Öğleden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Akşam saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkililerin uyarılarını dikkate alması istendi.

