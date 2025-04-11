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İmamoğlu protestolarına katılan 93 genç tahliye edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan 34 genç daha tahliye edildi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu protestolarına katılan 93 genç tahliye edildi
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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilip gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda 34 genç daha tahliye edildi. Gerekçe olarak yurt dışına kaçma şüphelerinin olmadığı yazıldı. 93 genç protestoların ardından tahliye edildi.

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Mart protestolarına katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 59 genç hakkında tahliye kararı vermişti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilip gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda İstanbul'da bine yakın kişi gözaltına alınmış 278 kişi de tutuklanmıştı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, 139 sanık hakkında açılan iddianameyi dün incelemiş ve CHP PM üyesi Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 102 genç hakkında tahliye kararı vermişti.

Tahliye kararı verilenler arasında Saraçhane'de konuşma yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Selinay Uzuntel de bulunuyor.

Mahkemenin kararında "suçun vasıf ve mahiyeti, kanunda belirlenen cezanın alt ve üst sınırı, CMK'nin 100. Maddesinde belirtilen katalog suçlardan olmaması, mevcut delil durumu, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanığın öğrenci olması, öğrenim süreçlerinin sekteye uğrama ihtimali, sanıkların sabit ikametgah sahibi oluşu ve kaçma şüphelerinin bulunmaması, aynı suça yönelik başka mahkemelerce aynı hukuki durumda olan sanıklar yönünden tahliye kararı verilmesi, TC. Anayasa'sının 36. md. belirtili sanıkların adil yargılanma hakkına sahip olduğu da gözetilerek" tahliye kararı verildiği belirtildi.

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