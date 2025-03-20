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İşte Murat Ongun’un gözaltına alındığı an...

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi
İHA
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İşte Murat Ongun’un gözaltına alındığı an...
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB Başkanı İmamoğlu ve beraberindeki 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

İşte Murat Ongun’un gözaltına alındığı an

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ongun'un, gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Ongun'un evine giden ekipler, kararlar hakkında Ongun'a bilgi verdi. Karar kağıdını ise avukatı tarafından incelendi. Evde arama yapılacağı yine Ongun'a bildirilirken yaşanan süreç, kayıt altına alındı.

87 şüpheli gözaltında

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 83 şüphelinin gözaltına alındığı, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada yine İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.

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