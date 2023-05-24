Kılıçdaroğlu: Cehennemin kapılarını kapatacağız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezinde bir araya geldiği Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde destekleyeceklerini açıkladı.

Açıklamanın ardından iki lider arasında imzalanan protokol paylaşıldı.

7 maddelik protokol şöyle:

1-Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.

2-1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

3- Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.

4. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.

5- Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.

6-Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.

Tek cümlelik mesaj

Bu gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından seçim mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, mesajında, "Cehennemin kapılarını kapatacağız." ifadesini kullandı.

"Cehennem" metaforunu, 14 Mayıs'ta Ata İttifakı'nın adayı olan ancak 2. turda Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan Sinan Oğan seçimden önceki açıklamalarında iktidar için kullanmıştı.