Kılıçdaroğlu: Kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu Twitter'dan paylaşımı, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıklamasından sonra yaptı.

14 Mayıs'ta yapılan seçimde, YSK verilerine göre, Erdoğan yüzde 49,52 oranında oy alırken, Kılıçdaroğlu, yüzde 44,88 oya sahip olmuştu. Seçimde Sinan Oğan ise yüzde 5,17'de kalmış, seçimden önce çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise yüzde 0,43 oy oranına ulaşmıştı.