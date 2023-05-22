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Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan yorumu

Zafer Partisi lideri Özdağ, Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı 2. tur seçimde destekleme kararıyla ilgili, "Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararının ardından açıklama yaptı.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

 

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