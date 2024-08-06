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Manken Tülin Şahin hapis cezasına çarptırıldı

Kızını babası Pedro de Noronha’ya göstermediği için Tülin Şahin’e açılan davada karar açıklandı. Pedro de Noronha, Tülin Şahin'in velayet hakkını kötüye kullanarak 5 yaşındaki kızlarını kendisine göstermediğini iddia ederek ünlü mankenden şikayetçi olmuştu.

Haber Merkezi
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Manken Tülin Şahin hapis cezasına çarptırıldı
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Ünlü manken Tülin Şahin kızını, babası Pedro de Noronha’ya  göstermediği için görülen davada karar açıklandı.

Pedro de Noronha geçtiğimiz aylarda Tülin Şahin’in velayet hakkını kötüye kullanarak 5 yaşındaki kızlarını kendisine göstermediğini iddia ederek ünlü mankenden şikayetçi olmuştu.

Noronha ifadesinde, evladından yoksun bırakıldığını ve ünlü modelin çocuğunu kendisinden kaçırdığını ifade etti.

3 gün hapis cezası aldı

Dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre Pedro de Noronha, Tülin Şahin hakkında hapis talep etti. Tarafların savunmalarının ardından karar açıklandı.

Mahkeme Pedro de Noronha’yı haklı bularak Tülin Şahin’in kızlarını babaya göstermediği gerekçesiyle ünlü mankene 3 gün süreyle disiplin hapsine tabi tutulmasına hükmet etti. Kararın açıklanmasının ardından Tülin Şahin avukatı aracılığıyla itiraz etti.

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