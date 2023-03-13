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MHP’de aday adayı başvuruları yarın başlıyor

MHP, Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu oluşturdu. Komisyonun başkanlığına getirilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, milletvekili aday adaylarının partiye başvurularının yarın başlayacağını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), ‘Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu’ oluşturdu. Aday adaylığı başvurularının incelenmesi amacıyla kurulan komisyonun başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yürütecek.

Konu dahilinde yazılı açıklama yapan Yalçın, MHP'nin 2018'de AK Parti ile imzalanan protokol çerçevesinde, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne "Cumhur İttifakı" içinde yer alarak gireceğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesinden sonra milletvekili aday adaylığı için partilerinin başvuru takvimini belirleyerek kamuoyuna duyurduklarını belirten Yalçın, bu kapsamda milletvekili aday adaylarının partiye başvurularının yarın saat 09.00'dan itibaren başlayacağını ve 21 Mart Salı saat 17.00'de sona ereceğini ifade etti.

Yalçın, aday adaylığı başvurularının incelenmesi amacıyla kendi başkanlığında "Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu" kurulduğunu belirterek, bu komisyonda Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım​​, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı​​ ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman​'ın yer aldığını kaydetti.

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