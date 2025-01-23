MSB duyurdu! Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurusu ile 2025 bedelli askerlik yerleri açıklandı. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.
2025 bedelli askerlik yerleri için e-Devlet üzerinden yapılan açıklama merakla bekleniyordu. Vatani görevlerine başlamak için hazırlanan binlerce kişi, sonuçların duyurulacağı anı takip etmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamayla birlikte, sevk ve celp tarihleri e-Devlet üzerinden erişime sunuldu.
Celp ve sevk dönemleri 2025
2024 yılında bedelli askerlik için başvurularını gerçekleştiren adaylar, 2025 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler:
Sevk Tarihleri
02 Şubat 2025
01 Mart 2025
03 Nisan 2025
08 Mayıs 2025
12 Haziran 2025
10 Temmuz 2025
07 Ağustos 2025
04 Eylül 2025
07 Ekim 2025
06 Kasım 2025
04 Aralık 2025
Bedelli askerlik yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek.
Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
2025 bedelli askerlik ücreti
Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleniyor. 2024 aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte bedelli askerlik 2025 zammı da netleşti.
2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 TL oldu.