MSB duyurdu! Bedelli askerlik yerleri açıklandı

2025 bedelli askerlik yerleri için e-Devlet üzerinden yapılan açıklama merakla bekleniyordu. Vatani görevlerine başlamak için hazırlanan binlerce kişi, sonuçların duyurulacağı anı takip etmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamayla birlikte, sevk ve celp tarihleri e-Devlet üzerinden erişime sunuldu.

Celp ve sevk dönemleri 2025

2024 yılında bedelli askerlik için başvurularını gerçekleştiren adaylar, 2025 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler:

Sevk Tarihleri

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025

Bedelli askerlik yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek.

Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

2025 bedelli askerlik ücreti

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleniyor. 2024 aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte bedelli askerlik 2025 zammı da netleşti.

2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 TL oldu.