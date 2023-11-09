Naci Görür'den deprem açıklaması: Telaşa gerek yok

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32 sıralarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak ölçtü.

Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem, Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi. Deprem vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaşanan depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Deprem Amanos Fay Zonu üzerinde meydana geldi. Arkadaşlar, Taşoluk-Kırıkhan/Hatay’da 4,9 deprem oldu. Bu deprem daha önce kırılmış olan Amanos Fay Zonu içerisinde, kırılmayan bir kesimin işi, yani artçı deprem. Telaşa gerek yok." ifadelerini kullandı.