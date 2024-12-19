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Osman Gökçek'ten "600 milyon liralık ev" açıklaması

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kendisine yönelik "600 milyon liralık ev" yaptırdığı iddialarına ilişkin "Külliyen yalandır. Kendisine buradan çağrımdır yarın sabah bu parayı getiren her kim olursa olsun satmaya hazırım" dedi.

Haber Merkezi
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Osman Gökçek'ten "600 milyon liralık ev" açıklaması
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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis'te 2025 Bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in 600 milyon liralık ev yaptırdığını iddia ederek evin fotoğraflarını göstermişti.

 

Gökçek'ten iddialara bir gün sonra yanıt geldi

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile iddialara bir gün sonra yanıt verdi. Gökçek, "Söz konusu olan mülk şahsıma aittir ve milletvekili seçildiğimde mal beyanımda belirttim. Yıllar önce aldığım arazinin üstüne Gölbaşı Belediyesi'nden ruhsatını aldığım konut inşaatı yapmaktayım. Yalan makinası Veli Ağababa evin 600 milyon TL değerinde olduğunu söylemiştir. Külliyen yalandır. Kendisine buradan çağrımdır yarın sabah bu parayı getiren her kim olursa olsun satmaya hazırım" ifadelerinde bulundu.

Fotoğrafı çekenler hakkında suç duyurusu

Gökçek, arazisinin fotoğraflarını izinsiz çekerek paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını da belirtti.

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