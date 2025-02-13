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Saadet Partisi'nden Trump'a mektup: İki seçeneğin var!

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze'yle ilgili planına tepki göstererek mektup yazdı.

Haber Merkezi
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Saadet Partisi'nden Trump'a mektup: İki seçeneğin var!
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ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada 'Gazze Şeridi'nin kontrolünü ABD'nin devralacağını ve patlamamış bombaları kaldırıp bölgeyi yeniden inşa edebileceğini' söylemişti. 

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Trump'a mektup yazdı. Mektubu sosyal medya hesabından paylaşan Arıkan, Trump’ın Gazze ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Arıkan'ın mektubu şu şekilde:

"Bay Başkan:

Her zamanki hayalperestliğinle Gazzelileri başka ülkelere süreceğini ve Gazze'yi imara açacağını dikte ediyorsun. Vatan toprağı ile emlak arsasını birbirine karıştırma. Bu işler emlakçılık yapmaya benzemez!

Gazze'yi, parayla satın alabileceğini sandığın Grönland'la ya da harita üzerinde adını değiştirdiğin Meksika Körfeziyle karıştırma! Senin tarih bilgin olmadığını biliyorum. Hatırlatmak isterim; bu coğrafyaya cehennemi yaşatmaya gelmiş birçok kralın mezarı bile yok!

"Netanyahu'nun planlarına uyup aptal olma!"

İki seçeneğin var! Ya ateşkesi destekleyerek barış ve insanlıktan yana olacaksın, ya da bölgeyi daha büyük bir ateşe sürükleyerek kanlı bir katil olarak anılacaksın. Koltuğunu çektiğin, Netanyahu'nun planlarına uyup aptal olma! Gazze'nin üzerinden ellerini çek!

Eğer bölge tarihi ve emperyalizme karşı direniş konusunda bir bilgiye ihtiyacın olursa, bizi ara."

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