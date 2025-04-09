Saraçhane protestolarında tutuklanıp tahliye edilen 7 gazeteci hakkında dava açıldı

Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu’na yakın İBB çalışanlarının tutuklanmasının ardından 23 ve 24 Mart tarihlerinde İstanbul ve İzmir’de yapılan protestoları takip eden 11 gazeteci gözaltına alındı.

25 Mart’ta İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen foto muhabirleri Kurtuluş Arı, Gökhan Kam, Bülent Kılıç, AFP Foto Muhabiri Yasin Akgül, NOW TV muhabiri Ali Onur Tosun, gazeteci Zeynep Kuray ve Hayri Tunç ilk olarak serbest bırakıldı.

Aynı gün savcılığın itirazı üzerine tekrar mahkemeye çıkarıldılar ve tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Yedi gazeteci, MLSA avukatlarının itirazı sonucunda 27 Mart’ta Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi.

Savcılık: Gazetecilik yaptıklarına dair delil yok

Saraçhane eylemlerini takip eden yedi gazeteciye dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, gazeteciler hakkında “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma” suçlaması yöneltildi. Savcılık, sanıkların olay yerinde gazetecilik faaliyeti yürüttüklerine dair bir tespit bulunmadığını ve bu nedenle verdikleri beyanlara itibar edilmediğini ileri sürdü.

İddianamede, gazetecilerin uyarılara rağmen dağılmadıkları ve 2911 sayılı Kanun’un 32/1 maddesine aykırı davrandıkları öne sürüldü.

İddianamede ayrıca gazetecilerin “kasıtlı” suç işledikleri değerlendirilerek, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca güvenlik tedbirlerinin uygulanması istendi. Gözaltında ve tutuklu kaldıkları sürenin ise cezadan düşürülmesi talep edildi.

Savcılık, gazetecilerin açık yargılamayla yargılanmasını ve eylemlerine uyan suçlardan dolayı cezalandırılmalarını istedi.