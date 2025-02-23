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Şenpiliç'in kurucularından Sacit Omay hayatını kaybetti

Şenpiliç’in kurucularından Sacit Omay 87 yaşında hayatını kaybetti. Sacit Omay’ın cenazesi İstanbul’da toprağa verilecek.

Haber Merkezi
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Şenpiliç'in kurucularından Sacit Omay hayatını kaybetti
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Sakarya’da kurulu firmanın yönetim kurulunda yer alan Sacit Omay yaşamını yitirdi.

Sacit Omay’ın cenazesi bugün İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Beşiktaş Kulübü, divan kurulu üyesi olan Sacit Omay’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınlarken, bugün de adına gazetelere ilan verildi.

Ailesi tarafından verilen ilanda, "Merhum Yahya Omay ve merhume Ulviye Omay'ın oğlu, Eren Omay'ın kardeşi,  Saime Omay, merhum Uğur Omay, merhume Nur Omay'ın ağabeyi, Ruşen Omay ve Nesrin Omay'ın kayınbiraderi, Elvan Ebru Omay Polat ve Murat Polat, Sacit Bülent Omay ve Emine Zeynep Erson Omay, Hasan Serdar Omay ve Şebnem Omay ve Mevhibe Sanem Omay'ın sevgili amcaları, Öykü Omay Polat, Denizhan Omay, Ada Omay ve Ece Omay'ın sevgili büyük amcaları, İnşaat Yüksek Mühendisi (İ.T.Ü. 1960), Beşiktaş JK Divan Kurulu üyesi, SACİT OKTAY OMAY'ı, kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhumun cenazesi 23 Şubat 2025 Pazar günü (bugün) Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakiben Zincirlikuyu aile mezarlığına defnedilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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