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SGK kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilacın parasını ödeyecek

Kanser hastalarının ilaçları için emsal karar verildi. Mahkeme kanser hastasının kullanacağı ‘pembrolizumab’ etkin maddeli akıllı ilacın 194 bin 534 liralık bedelini SGK’nın ödemesine karar verdi.

Haber Merkezi
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SGK kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilacın parasını ödeyecek
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İzmir'de kanser hastası Nurdan Yücemen doktorlarının tavsiye ettiği akıllı ilacın ücretini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemeyince mahkemeye başvurdu.

9'uncu İş Mahkemesi'nde açılan davada, ilacın dava sonuçlanıncaya kadar SGK tarafından karşılanması için ihtiyati tedbir başvurusu da yapılmıştı. 

SGK akıllı ilacın parasını ödeyecek

Mahkeme, tedavide kullanılan "pembrolizumab" etkin maddeli akıllı ilaç bedeli olan 194 bin 534 lira 54 kuruşun SGK tarafından ödenmesine karar verdi.

Mahkemeden kanser hastaları için emsal karar

İzmir 9'uncu İş Mahkemesi'ndeki davanın geçen ay görülen duruşmasında nihai karar açıklandı. Yücemen'in tedavisinde kullanılan ilaç bedellerinin davalı kurum tarafından karşılanmasına karar verildi.

Gerekçeli kararda, "İlacın davacının tedavisinde fayda gördüğü sürece kullanılması ve devam ettirilmesinin uygun olduğu yönünde görüş bildirildiği anlaşılmaktadır. Davacının tedavisinde kullanılan pembrolizumab etkin maddeli ilaç bedellerinin davalı kurum tarafından karşılanması gerektiğinin tespitine, davacının tedavisi sırasında kullandığı pembrolizumab etkin maddeli ilaç bedeli olan 194 bin 534 lira 54 kuruşun davalı kuruma başvuru tarihi olan 13 Mayıs 2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verildi." denildi.

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