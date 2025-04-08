Sinan Ateş cinayeti davası: MHP, müdahil olmak için mahkemeye başvurdu

MHP, Sinan Ateş cinayeti davasına müdahil olmak için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

MHP 'suçtan zarar gören' taraf olarak davaya katılmak istiyor

Now Haber’den Alican Uludağ’ın haberine göre MHP dilekçesinde, partinin "suçtan zarar gören" olarak davaya katılmasına karar verilmesi istenirken, daha önce cinayetle ilgili MHP aleyhinde paylaşımlarda bulunan 154 kişinin tanık olarak dinlenilmesi istendi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"30 Aralık 2022 tarihinde 13:40 sularında Ankara İli Çankaya İlçesi Çukurambar semtinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu Sinan Ateş hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, yürütülen soruşturma neticesinde 2024/3535 nolu iddianame tanzim edilmiştir. İddianamenin hazırlanması 17 ay gibi uzun bir süre almıştır.

"MHP kadrolarına sistemli bir saldırı hareketi başlatılmıştır"

Bu süre içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal kimliğine ve kadrolarına yönelik sistemli ve organize bir saldırı hareketi başlatılmıştır. Özellikle ulusal yayın yapan bazı medya organları, internet ortamında yayın yapan kanal ve haber siteleri tarafından soruşturmanın gizliliği dikkate alınmadan yapılan yorum, iddia, itham ve değerlendirmeler gerçek dışı olup itibar edilmesi veya kabul edilmesi mümkün değildir.

İftira ve isnatta bulunulan bazı siyasilerin Milliyetçi Hareket Partisi ve kadrolarına zarar verme istek ve arzuları izahtan varestedir. Kısaca izah ettiğimiz nedenlerle ve aşağıda CMK 237. Madde ile ilgili yapılacak açıklamalar doğrultusunda katılma talebimizin KABULÜNE karar verilmesi gerekmektedir.

154 kişinin tanık olarak dinlenilmesi istendi

Katılma talebini içeren iş bu dilekçe ekinde sunulan belgelerde ve harici bellekle sunulan kayıtlarda yer alan beyanlarda davaya konu olayla ilgili ilk andan itibaren "olayı tüm açıklığıyla bildiğini, failleri tespit ettiğini, cinayetin siyasi cinayet olduğunu " ifade ederek Milliyetçi Hareket Partisi ve kadrolarını itham eden, yargılayan tüm isimlerin mahkeme huzurunda beyanları alınmalıdır. Bu hususta dinlenilmesi istenen isimlerin listesi dilekçemiz ekinde sunulmuştur."