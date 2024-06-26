  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sultangazi'de sanayi sitesinde yangın çıktı: Bölgeye ekipler sevk edildi
Takip Et

Sultangazi'de sanayi sitesinde yangın çıktı: Bölgeye ekipler sevk edildi

Sultangazi'de Sanko Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktığı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sultangazi'de sanayi sitesinde yangın çıktı: Bölgeye ekipler sevk edildi
Takip Et

Sultangazi'deki Sanko Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, sanayi sitesindeki bir işyerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki başka bir iş yerine sıçrayan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Erken seçim baskısı yaratır: Ünlü gazeteci asgari ücrete ’mecburen zam’ yapılacağını söylediErken seçim baskısı yaratır: Ünlü gazeteci asgari ücrete ’mecburen zam’ yapılacağını söylediEkonomi

 

Türkiye'de yılın otomobili belli olduTürkiye'de yılın otomobili belli olduOtomotiv

 

MİT'ten nokta operasyon: PKK/YPG'nin Cezire sorumlusu etkisiz hale getirildiMİT'ten nokta operasyon: PKK/YPG'nin Cezire sorumlusu etkisiz hale getirildiGündem

 

İYİ Parti kurucularından Koray Aydın istifa kararı aldı: İşte istifanın gerekçesi...İYİ Parti kurucularından Koray Aydın istifa kararı aldı: İşte istifanın gerekçesi...Gündem

 

Rusya’da savunma araştırmaları enstitüsünde yangın: 8 ölü, 1 yaralı

Yangın Haberleri

Rusya’da savunma araştırmaları enstitüsünde yangın: 8 ölü, 1 yaralı
Bu konularda ilginizi çekebilir
yangın