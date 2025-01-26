Tarih verildi: Muharrem İnce CHP'ye geri mi dönüyor?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında çok çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrıldıktan sonra Memleket Partisi'ni kuran ve 2023 seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen İnce'nin CHP'den davet aldığı iddia edildi.

Kendisine ait YouTube kanalında ses getiren açıklamalarda bulunan Gazeteci Enver Aysever, İnce'nin CHP lideri Özgür Özel ve CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü söyledi ve detayları paylaştı.

"İnce'ye CHP daveti geliyor"

İnce'nin CHP'ye katılımıyla ilgili tarih de veren Aysever şunları söyledi:

"Memleket Partisi'nin yeniden seçimde olma hakkı kazanması için bir süreç devam ederken Muharrem İnce Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşüyor. Sebep şu; Muharrem İnce bir müzakere sürecine giriyor ve Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda çatı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden önemli olduğunu, her ne kadar bu koşullarda muhalefet şerhi düşmesi gerekirse de diyalog kanallarının açık olması gerektiğini düşünüyor.

Nihayetinde Özgür Özel’le yapılan konuşmada Muharrem İnce'ye bir davet geliyor ve Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağını söylüyor.

Önümüzdeki haftayı işaret etti

Katılım tören şeklinde mi olur, bu salı mı olur öteki salı günü mü olur, özel bir toplantı mı yapılır bilmiyorum. Ama bir hafta, 10 gün içerisinde Muharrem İnce'nin siyasi denklemi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yeniden değiştirebilecek bir hamle yapacağını söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partili olacak.

Memleket Partisi hakkında ilginç iddia

Fakat bana ilginç gelen bir mesele, Muharrem İnce’nin Memleket Partisi'ni kapattırmayacak olması. Bu bir pazarlık unsuru haline mi gelecek yoksa 'Çantada bir parti olsun, seçim hakkı kazanmış bir parti her zaman işe yarar' diye mi düşünülecek, onu bilmiyorum."