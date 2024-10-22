Terör örgütü elebaşı Gülen nereye gömülecek? Cenaze töreni ne zaman? Tarih ve yer belli oldu
Güvenlik kaynakları, terör örgütü elebaşı Gülen’in cenaze töreninin Perşembe günü Pensilvanya’da örgütün merkezi sayılan kampta yapılacağını belirtti.
Dün ölen terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in uzun süredir böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı gibi kronik sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. İstihbarat kaynakları Gülen'in cenazesinin Türkiye'ye getirilmesinin söz konusu olmadığını açıklamıştı.
Güvenlik kaynakları, terör örgütü elebaşı Gülen’in cenazesiyle ilgili bilgileri şu bilgileri paylaştı:
"Terör örgütü elebaşı Gülen’in cenazesi Perşembe günü Pensilvanya’da örgütün merkezi sayılan kampta yapılacak.
Terörist Gülen, Pensilvanya’da örgütün merkezi sayılan kamp içinde yer alan daha önce kendi 'işaret ettiği' yere gömülecek.
Teröristbaşı Gülen'in cenaze namazını Suat Yıldırım kıldıracak."