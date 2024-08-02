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THY, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na uçuş başlatacak

Türk Hava Yolları (THY), Çukurova Uluslararası Havalimanı'na 11 Ağustos'ta sefer başlatacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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THY, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na uçuş başlatacak
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Türk Hava Yolları (THY), 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışının gerçekleştirilmesi planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na 11 Ağustos'ta sefer başlatacağını duyurdu.

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuda, "Çukurova Uluslararası Havalimanı, Adana Havalimanı'nın yerini alıyor. 11 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Adana ve Mersin yolcularımız Çukurova Uluslararası Havalimanı üzerinden uçuşlarını gerçekleştirecektir. Bu nedenle 11 Ağustos 2024 (dahil) tarihinden sonra Adana ve Mersin varışlı-çıkışlı seyahat etmek isteyen yolcularımızın uçuş aramalarını yaparken Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı seçmeleri gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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