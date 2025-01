THY uçaklarında 'tahtakurusu' iddiası! THY Basın Müşaviri Üstün’den açıklama geldi

Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Türk Hava Yolları (THY) uçaklarındaki yolcuların tahtakurusu şikayetlerini yazdı. Gazetenin irtibata geçtiği yolcular, haşerelerin koltuklarda, battaniyelerde ve uçak içindeki bagaj kabinlerinde yer aldığını öne sürdü.

Mart ayında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden İstanbul'a giden THY seferine binen 36 yaşındaki Patience Titcombe adlı yolcunun iddialarına yer verildi. Koltuğunda tahtakurusuyla karşılaştığını söyleyen Titcomber, THY'ye böceğin fotoğraflarını göndererek şikayette bulunduğu fakat firmanın olayla ilgili herhangi bir adım atmadığını iddia etti.

Yolcuların koltuklarını değiştirmek istedikleri iddia edildi

5 Ekim'de Matthew Myers, kız arkadaşıyla İstanbul'dan San Francisco'ya uçarken tahtakurularıyla karşılaştıklarını belirtiyor. 28 yaşındaki Myers, bagaj kabinlerinden tahtakuruları düştüğünü öne sürüyor. ABD'li Myers, "Birçok yolcu böcekleri fark ettikten sonra koltuklarını değiştirmek istedi" diyor. Myers, olayla ilgili şikayet kaydı oluşturduğunu, THY'nin kendisine Aralık 2024 boyunca geçerli yüzde 10 indirim kuponu verdiğini belirtiyor. Ayrıca firmanın, uçakların "21 günde bir kapsamlı şekilde temizlendiğini, her uçuştan önce de genel temizlik yapıldığını" bildirdiğini aktarıyor. NYT, THY'nin yorum taleplerine yanıt vermediğini ve şirketin bu konuda sessiz kalmayı tercih ettiğini iddia etti.

THY Basın Müşavirinden açıklama geldi

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bazı basın organlarında yer alan tahtakurusu haberleri ile ilgili olarak belirtmek isteriz ki, Türk Hava Yolları, güvenlik ve konfor noktasında en yüksek standarda olan bağlılığını titizlikle sürdürmektedir. Tahtakurusu vakaları, zaman zaman uçaklar da dahil olmak üzere kamuya açık alanlarda karşılaşılan genel bir sorun. Bu bağlamda edindiğimiz tüm geri bildirimleri ciddiyetle ele alıyor ve dikkatle inceliyoruz. Bu gibi vakalarda etkilenen uçaklarımızı derhal tüm gerekli tetkiklerden geçiriyoruz. Bunun yanı sıra genel rutinimizde uçaklarımız düzenli olarak temizlenmekte ve her uçuş öncesinde detaylı şekilde dezenfekte edilmektedir. Böcek ilaçlama konusunda en etkili ve güvenli prosedürlerin uygulanmasını sağlamak için uçak üreticileriyle yakın temasta çalışmaya devam ediyoruz. Türk Hava Yolları, yolcularının güvenlik ve konforunu her zaman öncelikli tutmakta ve bununla ilgili her aksiyonu itinayla almaktadır" dedi.