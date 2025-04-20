Türkiye son 35 yılın en kurak mart ayını yaşadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Mart Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlenen bilgilere göre, uzun yıllar mart ayı ortalama yağış miktarı metrekareye 61,2 kilogram olarak gerçekleşti.

Geçen yıl martta, metrekareye 69,5 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 28,8 kilogramda kaldı. Yağışlarda normaline göre yüzde 53, geçen yıl mart ayına göre ise yüzde 59 azalma yaşandı.

Türkiye genelinde son 35 yılın en düşük mart ayı yağışı gerçekleşti.

Mart ayında yağışların, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Uşak, Burdur, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Adana, Hatay, Kilis çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde normale göre yüzde 80'den fazla azalma, Erzincan ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yüzde 40'ın üzerinde artış görüldü.

Bölge genelinde tüm bölgeler, normalleri ve geçen yılkinin altında yağış aldı, normaline göre en fazla azalma yüzde 79 ile Ege Bölgesi'nde gerçekleşti. Ege Bölgesi'nde 65, Marmara Bölgesi'nde 39, İç Anadolu Bölgesi'nde 35, Karadeniz Bölgesi'nde son 32 yılın en düşük yağışı kaydedildi.

Martta yağışlı gün sayısı 6,4

İl geneli en az yağış, metrekareye 5,1 kilogram ile Ankara'da, en fazla yağış ise metrekareye 89,2 kilogram ile Tunceli'de görüldü.

Mart ayı yağışlarında normaline göre en fazla artış yüzde 35 ile Erzincan'da, en fazla azalma ise yüzde 91 ile Manisa'da gerçekleşti.

Aksaray, Ankara, Çankırı, Denizli, Hatay, İzmir, Kırıkkale, Manisa'da 65, Van'da 63, Kırşehir'de 53, Balıkesir'de 42, Bolu, Çorum, Eskişehir, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya'da 39, Bartın, Kocaeli, Sakarya'da 36, Amasya ve Tokat'ta son 35 yılın en düşük mart ayı yağışı kaydedildi.

Türkiye genelinde yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 11,3 gün olarak hesaplanırken, martta ortalama 6,4 gün oldu.

Martta yağışlı gün sayısı, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Mersin, Karaman, Adana, Hatay, Ankara, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Eskişehir çevrelerinde yer yer 1 güne kadar düştü. Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin ve Bingöl çevrelerinde 15-20 gün aralığında görüldü.