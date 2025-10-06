Tutukluluğu devam eden Altaylı, YouTube yayınlarına ara verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tehdit ettiği' iddiasıyla tutuklu yargılanan ve ilk kez 3 Ekim'de hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı hakkında mahkeme tutukluluğun devamına karar vermiş ve duruşmayı 26 Kasım'a ertelemişti.

Cezaevinde kaldığı 3 ayda kesintisiz olarak YouTube yayınlarına ve haberlerine devam eden Altaylı, bir süre boyunca yayın yapmama kararı aldı.

"Planlarımda değişiklik yapmam gerekti”

Bu sabah YouTube kanalında yayınlanan, 1 dakika 46 saniyelik “Bize biraz müsaade” başlıklı yayında Altaylı, tutukluluğuna devam karar çıktığını hatırlatarak, “Şaşırdım. Hâl böyle olunca da planlarımda değişiklik yapmam gerekti” dedi.

Sağlık durumundan bahseden Altaylı, “Kalbimde 7 yıl önce takılmış stentler var ve aort damarımda genişleme söz konusu. Her 6 ayda bir ölçüm yapılarak takip edilmesi gerekiyor. Normal şartlarda eylül ayında bu ölçümü yaptırmam gerekiyordu ama cezaevinin yollayacağını tanımadığım bir doktor ve bilmediğim bir hastanede yaptırmak istemediğim için tahliye olma ihtimali ile ertelemişti. Tahliye olamayınca da daha fazla ertelemek istemedim. Bu tetkikleri artık burada yaptırmam gerek" ifadelerini kullandı.

Omzundaki bezenin de yazı yazmasını ve not almasını engellediğini anlatan Altaylı, “Merak etmeyin sağlığım yerinde ama tahliye olmadığım için artık bu konuları engelleyemem” dedi.

Altaylı ilgili videoda şu sözleri kaleme aldı:

Sevgili Emre, sevgili dinleyiciler...

Cuma günü olan biteni biliyorsunuz. Tutukluluğuma devam kararı çıktı. Şaşırdım.

Hâl böyle olunca planlarımda da değişiklik yapmak yapmam gerekti. Daha önce de 3 Ekim'de tahliye olursam biraz tatil yapacağımı söylemiştim.

Sen ve ekip de 2 yıldır tatil yapmadan çalıştınız ve siz de bu fırsatla tatile çıkacaksınız. Özellikle de sen...

Bengü'nün bana daha fazla kızmasını da istemiyorum.

Ayrıca mahkeme salonunda boynundaki boyunluğu da gördüm. Ona da bir baktır, önlem almazsan sonra daha zor olur tedavisi.

Öte yandan kalbimde 7 yıl önce takılmış stentler var ve aort damarımda genişleme söz konusu. Her 6 ayda bir ölçüm yapılarak takip edilmesi gerekiyor.

Normal şartlarda Eylül ayında bu ölçümü yaptırmam gerekiyordu ama cezaevinin yollayacağı tanımadığım bir doktor ve bilmediğim bir hastanede yaptırmak istemediğim için tahliye ihtimali ile ertelemiştim.

Tahliye olamayınca daha fazla ertelemek istemedim. Bu tetkikleri artık yaptırmam gerek.

Daha önce sözünü ettiğim omzumdaki beze de tam hedefine ulaşamamış olmalı ki onun da koluma olan etkisiyle yazı yazmak, not almak artık çok acı verici bir hale geldi ve bunun da icabına bakılması şart.

Merak etmeyin sağlığım yerinde ama tahliye olmadığım için bu konuları artık erteleyemem.

Bir yandan da yoruldum Emre.

Cezaevi; bir odada, bir hücrede yaşandığı için kolay bir yer gibi görünse de insanı hem bedenen hem de ruhen yoruyor.

Bu yoğun gündemde boğulmadan, biraz dinlenmek istiyorum.

Ayrıca bilgiye ulaşmanın zor olduğu bir yerde kendimi tekrar etmekten korkuyorum.

Anlayacağın bir süre müsaadeni rica ediyorum.

Cuma günü senin o yorgun, bitkin hâlini görünce size de haksızlık yaptığımı ayrıca gördüm.

Hep beraber bize biraz müsaade.

Herkese bol bol sevgi, selam...