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Valilik duyurdu! Bir kentte daha okullar 1 gün tatil edildi

Ordu Valiliği, kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Valilik duyurdu! Bir kentte daha okullar 1 gün tatil edildi
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Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışından dolayı ulaşım yollarında oluşan buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinin Yeşilgüneycik Mahallesi'nde bulunan okul hariç diğer tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, 29 Kasım 2024 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği ifade edildi.

Görevliler idari izinli sayılacak

Açıklamada ayrıca, Akkuş ilçesinde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

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