Valilik duyurdu! Bir kentte daha okullar 1 gün tatil edildi

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışından dolayı ulaşım yollarında oluşan buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinin Yeşilgüneycik Mahallesi'nde bulunan okul hariç diğer tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, 29 Kasım 2024 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği ifade edildi.

Görevliler idari izinli sayılacak

Açıklamada ayrıca, Akkuş ilçesinde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.