'Yenikapı' düzenlemesi zamma yol açacak mı? İMEAK DTO’dan açıklama geldi

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası, Yenikapı Mendireği'nde yapılacak düzenlemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Yenikapı bölgesindeki dolgu alanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayıyla İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na (YİKOB) tahsis edildi. Ayrıca, YİKOB ile İMEAK Kıyı İşletmeciliği ve Çevre Yönetimi A.Ş. arasında, alanın işletilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen protokol, kasım ayında imzalandı.

''Fiyat artışına yol açacak' iddiası gerçeği yansıtmıyor"

Açıklamada "İstanbul Yenikapı Mendireği olarak belirlenen bölgeyi içeren bu alan, odamız üyelerinin yararını gözeterek ve ilgili mevzuat doğrultusunda, deniz taşıtlarının yanaşma, bağlama, palamar, barınma ve ayrılma işlemleri için gerekli tamir, tadilat ve düzenlemelerle daha medeni ve emniyetli bir yer haline getirildikten sonra tekrar denizcilerin hizmetine açılacaktır. Pek çoğu odamız üyesi balıkçılarımızın Yenikapı’daki söz konusu alanla ilgisi yoktur. İstanbul’da, küçük balıkçı tekneleri için tahsis edilmiş 50’yi aşkın balıkçı barınağı mevcutken, Yenikapı’daki alanın geçici bir süre kapatılmasının 'balıkçılığı engelleyeceği ve deniz ürünlerinde zamma yol açacağı' iddiası gerçekleri yansıtmamaktadır." denildi.

Balıkçılar "zamma yol açacak" demişti

Yenikapı Mendireği'nde yapılacak düzenlemeler nedeniyle giriş çıkışların kapanmasıyla mağdur olduklarını belirten denizciler, dün yaptıkları açıklamada, "Fırtınada sığınılacak başka alan yok. Balık mevsiminden önce buranın kapatılması deniz ürünlerinde zamma yol açacak" iddiasında bulunmuştu.