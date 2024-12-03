İGA ve TUM, Dünya Engelliler Günü’nde ‘Cafe Yanımda’ çalışanları ile buluştu

İstanbul Havalimanı İç hatlar gidiş katında bu sabah saatlerinde üst düzey yöneticiler ile çalışanlar ‘Cafe Yanımda’ da kahvaltıda buluştu. Organizasyona İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, İGA Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman , TUM/TRU CEO’su Sadettin Cesur ile basın mensupları katıldı.

Kahvaltı organizasyonunda değerlendirmede bulunan İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, “Seyahatin herkes için bir hak olduğu anlayışıyla yola çıkmış bir havalimanı olarak, tasarım aşamasından itibaren, erişilebilirliği temel bir değer olarak benimsedik ve engelleri ortadan kaldırmak adına sürekli gelişim anlayışıyla çalıştık... Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen Erişilebilirlik Akreditasyonu’nu dünyada alan ilk Havalimanı olduk. Havalimanımızın tüm alanlarını, engelli misafirlerimizle birlikte deneyimleyerek, her bir temas noktasını iyileştirmek amacıyla onların geri bildirimlerini dikkate alıyoruz. Yolcularımızın ihtiyaçlarına en uygun çözümleri birlikte belirleyip, yeni hizmetleri beraber test ediyoruz. Unutmayalım ki, erişilebilirlik sadece fiziksel engellerle sınırlı değil; zihinsel ve duyusal farklılıkları da kapsayan bir anlayıştır. Biz de İGA İstanbul Havalimanı olarak, kapsayıcı ve erişilebilir bir dünya için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor, bu yolda kararlılıkla ilerliyoruz,” şeklinde konuştu.

Kahvaltıda ‘Cafe Yanımda’ çalışanlarından Tuğba Atmaca, “Erişilebilir şekilde tasarlanan Cafe Yanımda’da arkadaşlarımla birlikte misafirlerimizi ağırlamaktan büyük keyif alıyoruz. Bugün ise misafir olarak ağırlanmak bizi gerçekten çok mutlu etti” dedi. Projenin bir diğer çalışanı Hasibe Coşkun ise kahvaltı etkinliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan TUM ve İGA ekibine teşekkürlerini iletti.



İGA Müşteri Deneyimi Uzmanı olarak görev yapan görme engelli Sevda Yılmaz ise konuyla ilgili şöyle konuştu: "İstanbul Havalimanı'nda farklılaşan ihtiyaçlara odaklanıyor ve farklı segmentlere özel hizmetler tasarlıyoruz. Her alanda erişilebilirliği önceliğe alan İGA İstanbul Havalimanı'nda çalışma ortamının da erişilebilirliği için çok önemli çalışmalar yapılıyor". İşaret dili ile iletişim kuran ve Yolcu Hizmetleri Uzman Yardımcısı olarak görev yapan Merve Köse ise "İGA İstanbul Havalimanında çalışmak kendimi ayrıcalıklı hissettiriyor. Burada duyusal farklılıkları olan yolcularımıza destek oluyorum. İşaret dili eklenen eğitimler sayesinde farklı eğitimlerle kendimi geliştirme fırsatı yakalıyorum" dedi.

TUM/TRU CEO’su Sadettin Cesur ise şöyle konuştu:

“TUM olarak, İGA İstanbul Havalimanı’nda 34.000 m2’lik yeme-içme alanlarının yönetimini üstleniyoruz. Bu devasa alanda, 65 ayrı markanın 123 alt işletmesi mevcut. Elbette her biri birbirinden ayrı önemde ve değerde bizim için. Ancak TUM olarak; İGA ile birlikte imza attığımız; çok anlamlı ve özel bir proje olan ve açıldığı günden beri 200.000’den fazla misafiri ağırlayan Cafe Yanımda’nın yeri elbette çok başka. Bugün de bu özel gün vesilesiyle Cafe Yanımda’nın değerli ekibiyle bir araya gelmek, onların emeklerini kutlamak ve yanlarında olduğumuzu göstermek bizim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. TUM ve TRU olarak, İGA’nın da desteğiyle erişilebilirlik ve kapsayıcılığı temel alan projelere öncülük etmeye devam edeceğiz.”

“Cafe Yanımda dünyada eşi benzeri olmayan örnek bir proje”

Cafe Yanımda’nın gerek sunduğu imkanlar gerekse gelirini toplumsal faydaya aktarma modeli ile dünyada eşi benzeri olmayan bir proje; örnek bir model olduğunu vurgulayan Cesur sözlerine şöyle devam etti:

“İGA ile birlikte, herkes için erişilebilir bir yaşam alanı sunma vizyonuyla hareket ediyoruz. ‘Cafe Yanımda’ projesi de bu vizyonumuzun somut bir örneği. Burada, sadece farklılıkların bir arada olduğu bir çalışma ortamı yaratmakla kalmadık, aynı zamanda bu bireylerin ekonomik ve sosyal yaşama aktif katılımını da destekledik. Bu projeden elde ettiğimiz gelir ile ayrıca TESYEV, KAÇUV, Spastik Çocuklar Vakfı, Enev ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi pek çok farklı vakıf ve derneğe İGA ile ortak bağışlarda bulunduk. Bu duygularla bu projede emeği geçen herkesi ve özellikle Cafe Yanımda ekibini başarılarından dolayı tebrik ediyor, projemizin değerini hep birlikte bir kez daha ortaya koymaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

İGA İstanbul Havalimanı bünyesinde, TUM ve İGA’nın iş birliğinde; sese ve kalabalığa duyarlı bireyler için izole yemek alanı, elektrikli tekerlekli sandalyeler için şarj istasyonu, işaret dili hizmeti veren dijital danışma kiosku ve erişilebilir masa ve sandalyeleri ile farklı engel gruplarının ihtiyaçları göz önüne alınarak hayata geçirilen ‘Cafe Yanımda’ projesi, özel gereksinimleri olan yolculara rahat ve konforlu bir yeme-içme deneyimi sunarken; istihdam ettiği çalışanlarının da ekonomik ve sosyal yaşama aktif katılımlarını destekliyor.