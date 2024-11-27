İTO Başkanı Avdagiç: Enflasyonda kalıcı düşüş reel sektör ile uyumlu çalışmayla başarılabilir

"İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Enflasyonda kalıcı düşüşe asıl ve en büyük desteği üretim, istihdam, ihracat ve yatırımlar verecektir. Bunu da reel sektör ve ekonomi yönetiminin eş güdümlü çalışması ile başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e ziyaretleri için teşekkür etti.

Avdagiç, toplantıda 820 bin üyeye sahip İTO olarak 2025 yılı Ekonomik Program hedeflerine ilişkin, iş dünyasının “Üretim-İstihdam-İhracat-Yatırım” merkezli talep ve beklentilerini birebir iletme imkânı bulduklarını” belirtti.

Başarısı için güç birliği yaptıkları ekonomik program hakkında güncel gelişmeleri kapsamlı bir şekilde istişare ettiklerini ifade eden Şekib Avdagiç, “Enflasyonda kalıcı düşüşe asıl ve en büyük desteği üretim, istihdam, ihracat ve yatırımlar verecektir. Bunu da reel sektör ve ekonomi yönetiminin eş güdümlü çalışması ile başarabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.