10 şirketin değeri 1 şirkete yetişmedi

BIST Halka Arz Endeksi’nde piyasa değeri 10 milyar TL ve özsermaye kârlılığı yüzde 20’nin üzerinde olan 11 şirket bulunuyor. Listeye giren şirketlerden 10’unun piyasa değeri bir şirketin değerine ulaşamadı.

Borsaya yeni gelen şirketlerin iki yıl süresince dahil oldukları BIST Halka Arz Endeksi’nde toplam 71 şirket yer alıyor. Bu şirketlerden piyasa değeri 10 milyar TL’nin üzerinde olan ve özsermaye kârlılığı %20’nin üzerinde 11 şirket bulunuyor.

Listeye giren 10 şirketin toplam piyasa değeri 227 milyar TL’ye ulaşırken, bir şirketin tek başına piyasa değeri 231 milyar TL. 10 şirketin toplam değeri bir şirketin gerisinde kaldı. BIST Halka Arz Endeksi’nde yer alan firmalardan Destek Finans Faktoring’in özsermaye kârlığı %38,72 olurken, piyasa değeri de 231 milyar TL ile en yüksekte yer aldı. Şirketin piyasa değerinin bu denli yükselmesinde borsaya geldikten sonra gerçekleşen yüksek fiyat artışı etkili oldu. Şubatta ilk açılışını 51,65 TL’den gerçekleştiren firma, eylülün ilk haftasında bir ara 929 TL’ye kadar çıktı. Şimdilerde zirvesinin gerisine düşmüş olsa da ilk işlem fiyatına göre yaklaşık 13 kat yukarıda talep görüyor.

Listede yer alan Gülermak’ın özsermaye kârlılığı 24,84 olurken, piyasa değeri de 63 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Hisseye özellikle temmuzdan bu yana artan bir ilgi söz konusu. Altı aylık faaliyet döneminde gelir ve kârında düşüş yaşandı. Açıkladığı yeni işler ise geçen yılın cirosunun üzerinde. İkinci yarıda tahsilatı hızlandırabildiği ölçüde gelir ve kârına olumlu yansıyacak.

ZEYNEP'E SOR

BİLANÇO MU, GELİR TABLOSU MU?

Bilanço; finansal yapı, likidite gücü, uzun vadeli, yatırım ve varlık. Anlık görüntü, kârlılığı yansıtmama, tek başına yetersizlik, gizleme riski.

Gelir tablosu; esas faaliyet, satış ve kârlılık, dönemsel karşılaştırma. Finansal yapıyı, nakit akışı ve borç ödeme gücünü göstermeme, yanıltıcılık.

Aldığı yeni iş yıllık gelirinin %41’i seviyesinde. Anlaşma pazardaki büyümesini teyit ediyor

Enka’nın Irak’ta aldığı işin ne anlama geldiğini öğrenebilir miyim?/Atalay Şeker

Atalay, Enka TotalEnergies ile Irak’ın Basra bölgesindeki projeyle alakalı 1 milyar doları aşan bir sözleşme imzaladı. Tutar geçen yıl ulaştığı gelirinin %41’ine denk geliyor. Bu itibarla hayli önemli bir iş birliğine giderken projeyi 3 yılda tamamlamayı planlıyor. Yeni işle birlikte senenin bitimine daha üç ay varken yıllık cironun %128’ine ulaştı. Altı aylık faaliyet döneminde gelirini %54 büyüten firmanın, anlaşmayla birlikte gelir ve kâr büyümesini sürdürmesi beklenmeli. Enka’nın enerji ve altyapı segmentinde güçlü olduğu Irak pazarında yüksek tutarlı iş alması, bölgedeki operasyonel devamlılığını teyit etmesi açısından önemli.

Sorunlu kredileri sattı. Bir yandan gelir elde ederken diğer yandan bilanço riskini azalttı

Garanti Bankası’nın eylülde yüklü miktardaki alacağını satmasını nasıl okumak gerekir? /Yahya Karakoç

Yahya, tahsili gecikmiş alacakların satışı, bankalar açısından bilançoları sadeleştirme ve aktif kalitesini artırma amacı taşır. Bu tür satışlar tahsilat ihtimali düşük hale gelen bireysel veya kurumsal kredileri kapsar. Bu yöntemle bankalar tahsilat süreciyle uğraşmaktan kaçınarak zarar yazmış varlıkların yerine likit kaynağın geçmesini sağlar. Garanti Bankası da zaman zaman bu yolla sadeleşmeye gidebilmekte. Eylül ayının ilk yarısında toplamda 3,4 milyar TL büyüklüğünde alacak portföyünü satış yoluyla elden çıkardı. Böylece bir yandan tahsilat geliri elde edilirken, sorunlu kredilerin bilançodaki ağırlığı da azaltılmış oluyor.

YATIRIM FONLARI

IJZ fonunda yatırımcı sayısı azalıyor

İş Portföy’ün yönettiği Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon (IJZ), teknoloji temalı yaklaşımı ile getiriyi büyütmeye çalışıyor. Doluluk oranı %10,58 olan fon, 594,2 milyon TL büyüklüğe sahip. Ağustosa göre fonun büyüklüğünde artış yaşansa da, yatırımcı sayısı geride kalan beş ayda sürekli geriledi. Nisanda 16.410 olan yatırımcı 24 Eylül’de 14.196’ya geriledi. Bu sürede nakit çıkışı sürerken eylülün ilk üç haftasında para çıkışı 2,7 milyon TL oldu. IJZ’nin portföyünün %64,5’i yabancı hisse, %33,2’si yerli hisse ve %3,05’i ters repodan oluşuyor. Teknoloji fonları son altı ayda ortalama %38,6 getiri sağlarken IJZ’nin performansı %37,1 ile ortalamanın gerisinde kaldı.

TAHVİL

Koray GYO, %57,66 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Koray GYO, 23.09.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 145.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %48 olurken, bileşik faizi %57,66’ya denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 84 gün vadeli olup ödeme tarihi 17.12.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı %11,05 olacak.

%48 YILLIK BASİT FAİZ

24 Eylül tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %40,36 seviyesinde bulunuyor. Koray GYO’nun çıkardığı bononun yıllık %48 basit faiz oranı, TLREF’in 7,64 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 24.09.2025 olurken piyasada TRFKRYGA2521 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AKFEN YEN. ENERJİ

İki santralin kapasite artışı devreye girdi. RES yatırımlarında 828 MW kapasiteye ulaştı





Akfen Yenilenebilir Enerji’nin bağlı ortaklıkları Derbent Enerji ve İmbat Enerji’ye ait iki ayrı RES’inde toplam 19,2 MW’lık kapasite artışı, geçici kabul alarak devreye girdi. Bu adımla, şirketin 1. aşama RES kapasite artış projelerinde toplam 43,2 MW kurulu güç faaliyete geçmiş oldu. Gelişme sonrası Akfen’in toplam kurulu gücü 828 MW’a ulaştı. Sarıtepe ve Üçpınar RES sahalarında gerçekleştirilen artışlarla birlikte 9,6’şar MW’lık katkı oluştu. Şirket, yıl sonuna kadar 887 MW toplam kurulu güce erişmeyi hedefl iyor. Bu da yaklaşık %7’lik ek büyüme anlamına geliyor. Akfen, gerçekleştirdiği kapasite artışlarını 2025 içinde tamamlamayı planladığı 1. aşama yatırımlar kapsamında değerlendiriyor. Gelişmeler, kapasite artışının kademeli şekilde hayata geçirildiğini gösteriyor.

KİLER HOLDİNG

Sigorta hamlesi sonuç getirdi. Zarar eden iştirak altı ayda kâra geçti. Holding de güçlenecek

Kiler Holding’in %81,5 pay sahibi olduğu Referans Sigorta, geçen yıl 96 milyon TL zararın ardından bu yılın ilk 6 ayında 413 milyon TL net kâra döndü. Holding’in Aralık 2024’te devraldığı şirketin faaliyetlerini Referans markasıyla sürdürmeye başlamasının ardından, hızla kâra döndü. Aynı dönemde yapılan nakit sermaye katkılarıyla iştirakin özkaynağı 1,3 milyar TL’ye çıktı. İştirakin yeni aldığı trafik sigortası ruhsatının yılın ikinci yarısında kârlılığı daha da artırması bekleniyor. İlk 6 aydaki güçlü performansta, holdingin sigorta sektöründeki yeniden yapılanma ve agresif sermaye desteği etkili oldu. Kısa vadede Referans Sigorta’nın trafik branşında aktifl eşmesi beklenirken, Kiler Holding’in finansal hizmetler alanındaki konumunu güçlendirmesi amaçlanıyor.

ŞİŞECAM

Tarsus’taki 200 milyon euroluk yatırımları devreye girdi. Enerji cam işleme kapasitesi arttı

Şişecam, 2022’de başlattığı Tarsus’taki buzlu cam fırını ve enerji camı işleme hatlarını devreye aldı. Hayata geçirilen yatırımlar, 200 milyon euroya mal oldu. Böylece Şişecam’ın buzlu cam kapasitesi yılda 396 bin tona, enerji camı işleme kapasitesi ise 47 milyon m2’ye yükseldi. Yatırımlar, özellikle güneş enerjisi sektöründe artan talebi karşılamayı ve ithal enerji camlarına olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Tarsus’taki tesisin lojistik avantajı sayesinde ihracat potansiyelinin de artması bekleniyor. Üretim hatlarının, sürdürülebilirlik odaklı katma değerli ürün portföyünü güçlendirmesi öngörülüyor. Genişleme, Şişecam’ın cam sektöründeki çevreci dönüşümünü hızlandırırken, şirketin iç pazarda tedarik gücünü, dış pazarda da rekabetçiliğini destekleyecek.