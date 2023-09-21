1400 parametreyi milisaniyelerde inceleyip kredi talebini cevaplayacak

Türkiye’nin ilk dijital bankası Hayat Finans, bugün faaliyetlerine başladı. Yüzde 50-50 hisse ile Hayat Kimya A.Ş. ve Kastamonu Entegre A.Ş.’nin ortak olduğu Hayat Finans, mobil şubesinde katılım bankacılığı prensipleriyle faaliyet gösterecek. Hem konvansiyonel hem katılım bankacılığı pazarından pay almayı hedefleyen banka, ‘müşteri deneyimi’ ile pozitif ayrışmayı planlıyor. Şubesiz ve tüm bankacılık hizmetlerini ücretsiz verecek olan banka; bireylerle işletmelere hızlı ve uygun finansman sağlamayı hedefliyor. Özellikle KOBİ’lere dakikalar içinde kredi kullandırma iddiası var. İlk bir yılda 1 milyon müşteri hedeflenirken nihai hedef küresel bir banka olmak. Dünyaya açılırken de 7 milyar dolar aktif büyüklüğü ile 17 ülkede 49 Türk markasını dünya çapında milyonlarca tüketiciye ulaştıran, cirosunun yüzde 60’ını yurt dışından sağlayan Hayat Holding’in ticari ekosisteminden yararlanacak.

Önceki gün bir grup meslektaşımla Hayat Finans Genel Müdürü M. Murat Ertem, Hayat Finans Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Murat Ulus, Hayat Finans Yönetim Kurulu Üyesi Soner Canko ve Hayat Finans Kurumsal İletişim ve Müşteri Deneyimi Direktörü Gülhan Cantürk ile bir araya geldik.

Kredi verirken sektörlerin GSMH’den aldığı paya bakacak

Murat Ulus, 5 yıllık iş planlarını hazırladıklarını ve küresel bir banka olma hedefiyle yola çıktıklarını vurguladı. “Çağımız dijital çağ, tüm iş kolları bu çağa ayak uydurmaya çalışıyor. Son üç yılda Türkiye’de bankalar 1000’in üzerinde şube kapattı. Belki 20 yıl sonra nadir banka şubesi göreceğiz. İş hacminin yüzde 70’i mobil bankacılık üzerinden yürüyor” diyen Ulus, sözlerine şöyle devam etti: “Bankacılık risk yönetim sanatıdır. Biz hangi sektöre ne kadar kredi vermeliyiz diye araştırdık. Türkiye’de GSMH’den her bir sektörün aldığı paya göre kredi vereceğiz. Yani yüzde 6 payı olan yüzde 90 alamayacak. Sadece imalat sanayinin pozitif ayrımcılığı olacak. 1400 parametreyi milisaniyelerde inceleyip kredi notunu verecek ve kredi talebini cevaplayacağız. Türkiye’de bankacılık sektöründe mevduatın üçte ikisi bireysel. Kredilerde ise tam tersi geçerli. Bankamızda tüzel firmaların kredilerdeki payı fazla olacak. Bireylere de uygun vade ve uygun maliyetlerde kredi vereceğiz. Bizim maliyetlerimiz az olduğu için hem bireysel hem tüzel müşterilerimize yönelik hizmetlerimizle fark yaratacağız. Bir yılda 1 milyon müşteri hedefimiz var. Türkiye’de ayaklarımız sağlam bastıktan sonra dünyaya da açılacağız.” Dijital dünyada büyümenin artık müşteri deneyimiyle entegrasyonun çok önemli olduğunu söyleyen Soner Canko da “Bizim önümüzdeki fırsat alanı da bu. Müşteri memnuniyetini sağladığımızda tüm kesimler bizi tercih edecek” dedi.

“Küresel bir dijital banka olmayı hayal ediyoruz”

Hayat Finans Genel Müdürü M. Murat Ertem, “Türkiye’nin ilk dijital bankası olarak dünyada olduğu gibi tamamen dijital süreçlerle, pürüzsüz bankacılık yapmak için buradayız” dedi. Hiç şube açmayacaklarını, on binlerce çalışanları, yüzlerce kişilik satış ekipleri olmayacağını kaydeden Ertem, şu anda 169 kişilik “Hayat Holding’in güçlü markaları sayesinde anneler, kadınlar, gençler, küçük esnafımız, KOBİ’ler, üreticilerimiz, perakende sektörü, e-ticaret ekosistemi hepsi yıllardır dirsek temasında iş birliği yaptığımız güçlü topluluklar ve paydaşlarımız. Çok geniş bir ekosisteme hitap ediyoruz. Bireysel müşterilerin yanı sıra tüzel müşterilerin de dijital dönüşümünü sağlayacağız. Bireyselde müşteri deneyimine odaklanacağız. Tüzelde ihtiyaç duyulduğu anda en hızlı krediyi çıkaracağız. Birlikte kazanıp birlikte paylaşmak suretiyle, dijital banka olmanın avantajlarını müşterilerimizle paylaşacağız. Türkiye’de bankacılık dünyanın çok ilerisinde ama bankaların odağı hep Türkiye oldu. Biz küresel bir banka olmak istiyoruz. Ülkemizde bu işin lokomotifi olup sonrasında küresel bir dijital banka olmayı hayal ediyoruz.”

“Masrafsız olacağız, KOBİ’leri dijitalleştreceğiz”

Bankacılığın her alanında faaliyet göstermeyi hedeflediklerini vurgulayan M. Murat Ertem, sözlerine şöyle devam etti: “Ticaret, sanayi ve ihracatın finansmana odaklanacağız. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ’lerimizin yüzde 69 gibi büyük bir çoğunluğu herhangi bir dijitalleşme stratejisine sahip değil. Hala çoğu senet kullanıyor. KOBİ’lerin dijital yolculuklarını desteklemek ve onlara can suyu olmak tüzel bankacılıktaki ana akslarımızdan birisi olacak. Bunun için dijital bir platform düşünüyoruz. KOBİ’lere dakikalar içinde kredi kullandıracağız. E-ticaret kanadında da özellikle komisyonlar yüzünden şikayetler var. O tarafta KOBİ’lerimize faydalar sağlayacağız, gerekirse riski paylaşacağız. Çok da masrafsız olacağız. Temel bankacılık işlemlerinde de masrafsız bir politika uygulayacağız. Ocak ayına kadar dört platform çıkaracağız.”