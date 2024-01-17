142 yıllık Büyük Kulüp'ün ilk kadın başkan yardımcısı adayı  

Türkiye’nin en köklü cemiyetlerinden Büyük Kulüp (Cercle d’Orient), 1882 yılında 78 kurucu üye tarafından kuruldu. Bugün 9 bin 600 üyesi var. Giriş ücretinin 500 bin TL, yıllık aidatın ise 3 bin TL olduğu Büyük Kulüp’te 24 Mart’ta seçim var. Aidat borcu olmayan 8 bin 400 kişi seçimlerde oy kullanacak. Kulüp seçimleri bu yıl çok renkli geçeceğe benziyor. Zira başkanlık için başkanlık için geçen yıldan itibaren adaylıklar açıklanmaya başladı. Hali hazırda Talat Yılmaz, Mehmet Nuri Kuriş, Melih Tavukçuoğlu, Erkan Ülker ve Ali Ulvi Erim başkanlığa aday...

Erkan Ülker, Eylül 2023’te aday olduğunu açıkladı. Testrite International Yönetim Kurulu Başkanı olan Ülker, halen kulüpte Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Kasım 2023’te Melih Tavukçuoğlu ve Ali Ulvi Erim başkanlığa aday olduklarını açıkladı. Tavukçuoğlu, Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği’nin (AYİDER) eski başkanlarından…

Kulüpte yüksek divan üyesi olan Ali Ulvi Erim, A Grup Yönetim Kurulu Başkanı. 1981 yılından beri demir-çelik, inşaat, bilişim, turizm ve otelcilik sektörlerinde yatırım yapıyor. Erim, başkan olması halinde 60 yaş üstü üyeleri özel servisle evlerine alıp bırakacağını vaat etti.

Mehmet Nuri Kuriş yine başkan adayları arasında

Mehmet Nuri Kuriş geçen seçimde olduğu gibi bu seçimde de aday oldu. Kuriş, pandemi nedeniyle ertelenen ve 24 Ekim 2021’de yapılan seçimde Gündüz Kaptanoğlu ile yarıştı. Kaptanoğlu 1.637 oy, Kuriş 1.505 oy aldı.

Talat Yılmaz ise geçen hafta Büyük Kulüp’te verdiği resepsiyonda adaylığını açıkladı. Çalışma hayatına kamuda başlayan Talat Yılmaz özel sektörde uzun yıllar çalıştı. Karabük Demir Çelik Fabrikası’nda yönetim kurulu üyeliği yaptı. Şu anda Çağdan Mühendislik’in ortağı olan Yılmaz, şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Talat Yılmaz’ın uzun bir STK ve dernek geçmişi var. Örneğin 1991 yılında Anavatan Partisi İstanbul İl Kongresi Başkan Adaylığı için Semra Özal ile yarıştı. 2004-2005 yıllarında Kızılay Genel Başkanlığı yaptı. 2012’de Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2012-2014 döneminde Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği üstlendiği diğer görevler…

Yılmaz’ın yönetiminin yarısı kadın üyelerden oluşacak

Gündüz Kaptanoğlu’nun iki dönemdir başkanlık yaptığı Büyük Kulüp’te yönetim kurulu adayları da şekillenmeye başladı. En dikkat çeken liste ise Talat Yılmaz’ınki olacağa benziyor. Zira Yılmaz, yönetim kurulu listesinin yarısını kadınlardan oluşturmayı planlıyor. Kulislerden edindiğim bilgilere göre Yılmaz’ın listesine girmesi kesinleşen kadın adaylardan biri Begüm Ağma Erdal. Mekatronik yüksek mühendisi olan Apple’ın Avrupa Stratejik Ortaklıklar Yöneticisi Begüm Ağma Erdal, kulübün mevcut yönetim kurulunda da yer alıyor.

Yine mevcut yönetimde yedek üye olan Tezcan Hukuk Bürosu’nun sahibi Zeynep Tezcan da listeye giren isimlerden…

Talat Yılmaz’ın listesindeki önemli isimlerden biri de Başkan Gündüz Kaptanoğlu’nun kızı Eser Bayraktar. Eser Bayraktar, Atlas Tersanesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kaptanoğlu Denizcilik Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürüyor. IMEAK Deniz Ticaret Odası’nda 2013-2022 yılları arasında Disiplin Kurulu Üyesi olan Bayraktar, Türk Deniz Eğitim Vakfı’nda iki dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, bir dönem de İkinci Başkanlık görevinde bulundu. Büyük Minik Kalplerle El Ele Derneği, Deniz Temiz Derneği Turmepa, KAGİDER ve Kansersiz Yaşam Derneği’nin de üyesi…

Eser Bayraktar, 142 yıllık Büyük Kulüp tarihinde ilk kez adaylık listelerindeki kadın Başkan Yardımcısı adayı oldu.