15 Aralık Dünya Çay Günü

Lazika Çay kurucu ortaklarından Emre Erçin’le çay sohbeti

Çay, beş bin yıldır içiliyor, ama ülkemizde çok yeni, neredeyse Cumhuriyet’imizle yaşıt. Oysa bugün dünyada en çok çay tüketilen ülke Türkiye… Nüfusumuzun yüzde 96’sı her gün çay içiyor, kişi başına bir yılda tüketilen çay miktarı (siyah çay) ortalama üç kilogramı bulmakta. Güzel haber, hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olan çayımız, UNESCO “Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne de dahil edildi.

15 Aralık ise Dünya Çay Günü’ydü ve ben, çayımızı konuşmak ve çay tadımı yapmak için Cafe Lazika’ya geldim. Konuğum Lazika çaylarının ortaklarından Emre Erçin. Mesleği endüstri mühendisliğiymiş. Uzun yıllar yurt dışında çalıştıktan sonra, “ben bir Karadenizliyim, ben de çay seviyorum, bölgemizden neden bir dünya markası yaratmayalım, neden dünyaya Türk çayı içirmeyelim” diye yola çıkmış. Kendisi gibi düşünen Önder Saraloğlu tarafından çayı eski güzel, lezzetli günlerine götürmek amacıyla 2013 yılında kurulmuş Lazika’nın ortağı olmuş (2016). Amaçları Ardeşen'de nitelikli, katma değerli çay ve çay bazlı ürünler üretmek ve bunları tüm dünyaya, uygun lezzet ve ambalaj kalitesinde sunmak.

“Zamansız bir geleneği temsil eden modern bir mekân” Lokanta by Divan

Köklü Divan markalarından biri olan Lokanta by Divan, yeni konseptini Divan CEO'su Murat Tomruk'un ev sahipliğinde düzenlenen bir davet ile tanıttı. Türk mutfağının köklerinden ilham alan Lokanta by Divan, geleneksel reçeteleri yerel ve kültürel değerlere sadık kalarak modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlarken aynı zamanda misafirlerine sürdürülebilirliği odağına alan rafine tabaklar sunuyor. Divan CEO'su Murat Tomruk “‘Lokanta by Divan’ı zamansız bir geleneği temsil eden, modern bir mekân olarak tasarlarken, menümüzde zamansız lezzetlerin yeni yorumlarına yer verdik” diyor.

TEMA Vakfı yeni yıl hediyesi olarak fidan bağışı yapmaya çağırıyor

30 yıldır bu topraklarda umut yeşerten TEMA Vakfı, yeni yılı karşılarken anlamlı ve ekonomik bir hediye vermek isteyen herkesi fidan bağışı yapmaya çağırıyor. 1992’den bugüne 23 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturan TEMA Vakfı’na yapacağınız fidan bağışları ile sevdiklerinizin, iş ortaklarınızın, çalışanlarınızın ya da müşterilerinizin yüzünde tebessüm yaratırken, doğa için de bir adım atabilirsiniz.

Fikret Otyam doğumgününde sergiyle anılacak

Resimleri, fotoğrafları, yazılarıyla Türkiye’nin toplumsal, kültürel ve sanatsal birikimine büyük katkıları olan Fikret Otyam, doğumgününde, genç ve usta sanatçıların bir araya geldiği “Gide Gide” başlıklı sergiyle anılacak. Çankaya Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl açtığı, Fikret Otyam’ın adını taşıyan sanat merkezinde 19 Aralık’ta başlayacak sergide 21 sanatçının yapıtları yer alacak. Serginin danışmanlığını Döne Otyam, küratörlüğünü Yasemin Bay üstlenmiş.

Anadolu Ödülleri “Geleceğe Öneriler” başlığı altında 3. kez sahiplerini buldu

Baksı Kültür Sanat Vakfı “Anadolu Ödülleri”ni üçüncü kez sahipleriyle buluşturdu. Ödüller, “Geleceğe Öneriler” başlığı altında verildi. Bu yıl ödül için belirlenen ana kategoriler; Görsel Sanatlar, Edebiyat, Müzik ve Sinema oldu. Bunların dışında; Edebiyat, Müzik, Sinema ve Mutfak (Gastronomi) kategorilerinde de “Alana Katkı Ödülü” verildi. Ayrıca “Doğan Değer Ödülü” ve ilk kez vakıf tarafından koyulan “Onur Ödülü” kategorileri de bu yılki ödüller kapsamında yer aldı.

“Her yıla bir kart” diyerek 41 yıldır hazırladığı yılbaşı kartları sergi oldu

Korkut Akın’ın hazırladığı yeni yıl kartları “kırk bir kere sevda(ğ) kırk bir kere barış” adıyla Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür Merkezi’nde, 20 Aralık 2022– 10 Ocak 2023 tarihleri arasında sergilenecek.

Hilton Istanbul Maslak’ın yeni Executive Chef’i Ceyhan Aşcıoğlu

Hilton Istanbul Maslak, sektörde 30 yılı aşkın deneyimi ve uzmanlığı ile ön plana çıkan Ceyhan Aşcıoğlu’nu yeni Executive Chef’i olarak atadı.