188 sendika toplu sözleşme ikramiyesinde yüzde 2 sınırına takılıyor

AK Parti tarafından Meclis’e sunulan son yasa teklifine göre sadece yüzde 2 barajını geçen memur sendikaları toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilecek. KESK’in açıklamasına göre; Türkiye’de bulunan 231 sendikanın 188’i yüzde 2 barajına takılıyor. Sadece Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK’e bağlı 43 sendika gerekli şartı sağlıyor. Yüzde 2 barajı hayata geçtiğinde ise 81 bin 828 kamu çalışanı mağdur olacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kamu görevlileri sendikalarına toplu sözleşme ikramiyesi için getirilecek yüzde 2’lik iş kolu örgütlenme şartını, “Danıştay’ın yakın bir dönemde iptal ettiği bu kararı iktidarın temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp tekrar gündeme getirmesini anlayamıyoruz. Sanırız ki iktidar bu düzenleme ile ülkede tek tip sendikal anlayışın sürmesini istemektedir. Düzenleme sendikalara darbe niteliği taşımaktadır” sözleriyle eleştirdi.

Ağbaba, “Düzenleme ile kamu görevlilerin örgütlü olduğu sendikalara yüzde 2 örgütlenme baraj şartı getirilmekte, yüzde 2 baraj şartını sağlayan sendikaların üyelerine toplu sözleşme ikramiyesi ödenirken, bunun altında kalan sendikalara ise toplu sözleşme desteği verileceği belirtilmektedir. Kanun teklifinde toplu sözleşme desteği olarak memur aylık katsayısının 750 gösterge rakamıyla çarpımı sonucu çıkacak tutar, toplu sözleşme ikramiyesi ise 2119 gösterge rakamıyla çarpımı sonucu çıkacak tutar olarak belirleniyor. Şu anki katsayı ile hesaplandığında yüzde 2 şartını sağlayan sendikalarla, yüzde 2 altında kalanlara üye memurlar arasında 500 TL gibi bir fark oluşmaktadır. Hükümetin yapmaya çalıştığı küçük sendikaları büyük sendikalara yedirmektir” dedi.

Sendikalara yönelik ayrım yapılıyor

Baraj şartı ile sendikalara ve sendikaların üyelerine yönelik ayrıma gidildiğini söyleyen Ağbaba, “Çalışma Bakanı, Türkiye’de sendikal örgütlülüğün yaşadığı sorunlardan sürekli bahsediyor. Sendikalaşmanın anayasal bir hak olduğunu her defasında dile getiriyor. Gelin görün ki getirilen bu düzenleme ile sendikalar arasında ayrıma ve sendika seçme özgürlüğüne darbe vuruluyor” dedi.

Daha önce Danıştay’ın iptal ettiği bu düzenlemede ısrar edilmesini eleştiren Ağbaba, “Düzenlemede gerekçe olarak ’sendikal algının güçlendirilmesi ve sendika üyeliğinin desteklenmesi amacıyla’ yapıldığı ifade ediliyor. Sendikalara yönelik yüzde 2’lik örgütlenme barajı şartı sendikal algıyı ve üyeliğini güçlendirmez aksine tüm bunları ortadan kaldırır. Diğer sendikaların örgütlenme ve var olma hakkına darbe vurur ve ülke de tek tip sendikacılığın önü açılır” değerlendirmesi yaptı.