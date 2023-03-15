2021’deki saçmalıklar bankaları batırdı

12 Ekim 2022’de yayımlanan “Nobelist Bernanke bile kurtaramaz” başlıklı yazımda: “Finansal piyasalar son 15 yılda ne zaman sallansa, merkez bankaları kurtarmaya geldiler. Tabii enflasyon sorunu olmadığından, merkez bankaları süreci yönetebildiler. Bugün olayları kontrol edemiyorlar. Fed pivotu; Fed’in bir noktada faiz artırım hızını düşürerek ekonomide yumuşak inişi sağlayacağı anlamına geliyor. Basketbolda pivot ettiğinizde, topun kontrolü sizde olduğu için sayı üretebilirsiniz. Ama Fed topu kaybetti. Artık savunma yapmak zorunda. Amerikan ekonomisinin merkezindeki konut piyasasında, kritik 30-yıllık mortgage faizi yüzde 7 oldu. Bu piyasa bitti. Ama konut piyasasında, ama kredi piyasasında, ama finans sektöründe, bir yerlerde net bir düzeltmenin olması gerekiyor.” ifadelerini kullandım.

Bir sene önce yüzde 0 olan Fed faizi, yüzde 5’e yaklaştı. Böyle bir artış hızı tarihte görülmedi. Fed faiz artırımlarına geç başladı. İş işten geçtikten sonra, çok hızlı faiz artırdı. ABD’de iki bankanın batmasının nedeni, 2021 Kovid dönemindeki saçmalıklardır. Hangi birini yazayım. Dogecoin, internette parlatılan meme hisse senetleri, 1-1,5 milyon dolara satılan kaya görselleri, yüzde 50 artan konut fiyatları, 100-yıllık tahvil ihraçları, sosyal medyada bol takipçisi olan insanların çıkardıkları gazı kavanoza koyup 250 bin dolara satmaları. Yatırımcılar bunlara para yatırdıkça banka mevduatları arttı. Bu balonlar söndükçe, banka mevduatları düştü. Bankalar likidite sıkışıklığına girince, ellerindeki tahvilleri sattılar. Önümüzdeki 12 ayda, Amerikan ekonomisinde kredi riski, enflasyon riskinden daha yüksektir.