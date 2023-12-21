“2023 zorlu geçti ama müşteri çeşitliliği ile avantaja çevirdik”

Narenciye ve katı meyve sıkacağından mutfak robotuna, halı yıkama makinesinden et kıyma makinesine kadar birçok ürünü Türkiye’de ilk üreten şirket olan Senur Elektrik Motorları, 2001 yılında kendi markası olan Arnica’yı yarattı. Arnica, Türkiye’de küçük elektrikli ev aletleri sektörünün lider markalarından biri haline geldi… Arkasındaki 60 yıllık Senur deneyimi ve güvencesiyle 33 ülkede, 5 kıtada ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor. Senur Elektrik Motorları, aynı zamanda sektördeki en büyük yerli ve yabancı markalara da üretim yapıyor.

Önceki gün Arnica ve Senur Elektrik Motorları Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer ile buluştuk. 2023 yılının değerlendirmesini, 2024 yılı hedefl erini konuştuk.

Biçer, GFK raporlarına göre Türkiye’de satılan ilk beş markaya üretim yaptıklarını söyleyerek sözlerine başladı. Yeni GFK raporlarına göre kendi markalarıyla da sektörde ilk yedi marka arasında yer aldıklarını kaydeden Biçer, 2023 yılının nasım geçtiğini ise şöyle anlattı: “2023 yılı zorlu geçti ama biz müşteri çeşitlendirmesi yaparak bu zor dönemi avantaja çevirdik. Sadece Arnica markasıyla değil çok tanınan uluslararası markalara da üretim yaparak sepetteki riskleri dağıttık. Türkiye’de küçük ev aletleri pazardaki en büyük üç uluslararası markaya da en büyük yerli markalara da biz üretim yapıyoruz. Bu sayede hem adet olarak hem ciro olarak artış sağladık.”

“2024 yılında mevcudu korumaya odaklanacağız”

2022 yılına göre bu yıl adet bazında yüzde 40’a yakın artış gerçekleştirdiklerini dile getiren Senur Akın Biçer, sözlerini şöyle sürdürdü: “2023 yılında finansa erişim sorunu vardı. Onu da yeni ürünler çıkararak, maliyetleri düşürerek dengeledik. 2024 yılında biraz tutucu davranmayı düşünüyoruz. Mevcudu korumak istiyoruz. Yüksek üretim adetleri yok planlarımızda, gerçekçi yaklaşıyoruz. Önümüzdeki yıl için 12 tane yeni ürün projemiz var. Birini bir buçuk ay içinde faaliyete alacağız. Diğer 11 projeyi de 2024 sonuna kadar devreye almayı planlıyoruz.”

Yeni projelerinde şarjlı ürünlere yöneldiklerine de değinen Biçer, şu anda teknolojik detaylarla uğraştıklarını anlattı. Biçer, “Daha basit, kullanımı kolay, çevreci ürünler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Çankırı fabrikasının altyapısını önümüzdeki yıl kuracağız

Arnica, İstanbul ve Mersin’deki üretim tesislerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Çankırı’da planlanan tesiste sadece makine parkuruna 150 milyon TL yatırım yapılması öngörülüyor. Senur Akın Biçer, Çankırı’daki yatırımla ilgili son gelişmeleri de şöyle paylaştı: “Artan talebe yanıt vermek için yeniden yatırımı gündemimize aldık. Çankırı’daki projemiz 400-500 milyon TL arasında bir yatırım olacak. 2024 yılında fabrikanın altyapısını kurmayı düşünüyoruz.”

Türkiye’de en çok finans, enerji, sağlık ve kamu siber saldırılara maruz kalıyor

Senur Akın Biçer ile değişen tüketici alışkanlıklarını da konuştuk. Biçer, artık güçlü, küçük ve verimli ürünlerin öne çıktığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Eskiden ürün ne kadar büyük olursa o kadar tercih sebebi olurdu. Artık daha güçlü, daha az yer kaplayan, verimlilik özelliği olan ürünler alınıyor. Fazla elektrik yiyen ürünler artık yerini enerji verimliliği sunan ürünlere bıraktı.”