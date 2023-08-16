2024 yerel seçim yarışı hareketlenmesi…

2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili arayışlar ve hareketler başladı. AK Parti başta Ankara ve İstanbul olmak üzere kaybettiği büyük şehirleri yeniden kazanabilmek için adaylara ağırlık veriyor. CHP ise 2019’da Ankara ve İstanbul gibi illerde aday çıkarmayarak kendisine destek veren HDP ve İYİ Parti’nin bu kez bu aday çıkaracaklarını açıklamaları sonrası, yeniden ittifak için çalışma yapıyor. Ankara ve İstanbul adaylarının yeniden Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu olacağına ilişkin ilk açıklamayı CHP Lideri Kılıçdaroğlu yaptı. Parti başkanlığına aday olabileceği bir süredir iddia edilen Ekrem İmamoğlu, dün yaptığı toplantıda İstanbul adaylığını açıkladı.

2019 yerel seçimlerinde İmamoğlu, Binali Yıldırım’la girdiği yarışı yüzde 54,21 oyla kazanırken Binali Yıldırım yüzde 44,69 oy almıştı. Ankara’da Mansur Yavaş yüzde 50,91 ile seçimi kazanırken Mehmet Özhaseki’nin oy oranı yüzde 47,10 olmuştu. İzmir’de ise yüzde 52,08 oyla Tunç Soyer seçimi kazanırken AK Parti adayı Nihat Zeybekçi yüzde 38,66’da kalmıştı.

Gündemde adı geçen AK Parti’nin İstanbul adayları eski Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İBB Meclisi AK Parti grup başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu. Göksu, “20 yıldır İstanbul’da belediye başkanlığı yapıyorum. Vatandaş istiyor, halk istiyor, anketler istiyor, aday olmaya hazırım” diyor. AK Parti’de Ankara için öne çıkan isim Keçiören Belediye başkanı Turgut Altınok, İzmir için ise Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener.

Daha seçimlere çok süre var. Cumhurbaşkanı’nın üç büyük kent için yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan aday tespiti ve propaganda içeriği konularında çalışma yapmasını istediği AK Parti kulislerinde konuşuluyor. 2019 yılında 1355 belediye başkanlığından 742’sini AK Parti, içerisinde 15 büyükşehir belediye başkanlığının da yer aldığı 240 belediye başkanlığını CHP, 24’ünü İYİ Parti, 233’ünü MHP, 57’sini HDP, 21’ini Saadet, 10’unu Büyük Birlik, 6’sını DSP ve 13’ünü bağımsızlar kazanmıştı. Şimdi bir yandan CHP kurultayı ve AK Parti kongresi öncesi gelişmeleri ve aday belirme sürecini izleyeceğiz.

Bugün söyleyebileceğimiz tek şey, partilerin yerel seçimler için erken start verdikleri ancak belirsizliklerin sürdüğü olabilir…

GÜNÜN NOTU:

Yerel seçimleri partiler değil doğru adaylar kazanır…