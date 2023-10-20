2024’te yapay zeka ve güneş enerjisine yatırım yapacak

Güral Porselen, 1989 yılında kuruldu. 60 ülkeye ihracat yapan şirket, porselen ve seramik sofra mutfak ile seramik süs eşyası kategorisinde bu yıl dördüncü kez ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı’ listesinde ilk sırada yer aldı. Önümüzdeki dönemde üretim kapasitesini ve istihdamını korumaya odaklanan Güral Porselen, 2024 yılında güneş enerjisi sistemleri ve yapay zekaya yatırım yapacak. Kütahya OSB’de yer alan Güral 29 Ekim Seramik fabrikasının çatısına 9 MWp ve sahaya da 20 MWp gücünde güneş enerji sistemi kurmak için yaklaşık 19 milyon dolarlık bir yatırım yapacak olan şirket, 2025 ve 2026 yıllarında da enerji yatırımlarını genişletmeyi hedefliyor.

Önceki gün bir grup gazeteci arkadaşımla Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral ile bir araya geldik. İhracattaki başarılarına değinen Güral, ‘’2022 yılında; porselen, çini, sofra ve mutfak eşyası kategorisinde dünya genelinde 181 ülke tarafından 12,8 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirildi. Türkiye olarak bu payın 226 milyon dolarını üstlenerek 2021’de 10’uncu sıradayken, 2022’de yedinci sıraya çıktık. Bir sene içinde elde edilen bu başarının en güçlü mimarlarından biri olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.



Dünyanın pek çok noktasında Güral Porselen imzalı ürünlerin sofralarda ve dekorasyonda kullanıldığını, dünyaca ünlü markalara üretim yaptıklarını belirten Güral, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa’da tek çatı altında üretim yapan tek tesis bizimki. Hem ev dekorasyonu hem de Horeca sektörüne hitap ediyoruz. Yıllık 100 milyon parça kapasitemiz var. Şu anda 80 milyon parça civarında kapasiteyi kullanıyoruz. Üretimimizin yüzde 40-45’ini ihraç ediyoruz. Dünya pazarlarında daralma ve harcamalarda azalma yaşanıyor. Türkiye’nin en büyük ihracat pazarları olan AB ülkeleri ve ABD’ndeki daralmanın etkisini fazlasıyla hissettik. Bizler de Afrika başta olmak üzere yeni pazar arayışlarına girdik. İhracattaki başarımız elbette tesadüf değil. Yeni pa zarları portföyümüze katarak, Ar-Ge çalışmalarına önem vererek, yenilikçi iş yapış şekillerini ve teknolojiyi odağımızda tutarak ürettik, üretmeye devam edeceğiz.

Tükettiği enerjinin yüzde 65'ini kendi karşılayacak

Gürallar Grup olarak 2024’te iki büyük yatırım hedefleri olduğunu belirten Harika Güral, sözlerine şöyle devam etti, “2024’te güneş enerjisi sistemlerine 19 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Böylece tükettiğimiz enerjinin yüzde 65’ini kendimiz karşılayacağız. Bir diğer yatırım planımız da Gürallar Grubu olarak şirketlerimizde yapay zeka uygulamalarına ağırlık vermek. Bu yıl ve gelecek yıllarda, üretim ve üretim sonrası faaliyetlerimizde yapay zekaya 400-450 bin dolar tutarında yatırım yapmayı hedefliyoruz. Sanayi alanında, bakım destek ve kalite kontrol ünitelerinde kullandığımız yazılımların yanı sıra sipariş-sevk-üretim dengesini optimize etme amaçlı yazılımlar kullanıyoruz. Otellerimizde ise varlık sensörleri kullanarak oda içinde misafirin olmadığı durumlarda enerji verimliliği sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda çok dilli sesli asistanlar ile misafirlerimize 24 saat hizmet veriyoruz. Türkiye’nin ilerleyen dönemde daha rekabetçi fiyatlar verebilmesi için yapay zekaya yatırım yapması gerektiğine inanıyorum.”

* Alım gücü düştü, yemek takımları küçüldü

Harika Güral, pazar ve tüketici alışkanlıklarıyla ilgili değişimleri şöyle aktardı: “İç piyasa son dakikacı, dış piyasa uzun vadeli ve düzgün çalışıyor. Hem Horeca hem ev tarafında online hızlı büyüyor. Kendi pazaryerlerini açan markalar çoğaldı. Online bayiler çok büyüdü. Bizim de böyle büyüyen iki online bayimiz var. Online’ın ciroda payı yüzde 10’lar civarında. İki yıl içinde yüzde 15’lere çıkacak.

Tüketici alışkanlıkları da değişti. Eskiden büyük setler satardı, artık daha küçük setlere talep var. Yemek takımları 85 parçalardan 52-53 parçalara düştü. Çorbalık, kahve fincanları setlerden çıktı. 24 parçalık setler de 12 parçalık takımlara kadar küçüldü. Çeyiz setleri de küçülmeden payını aldı. Bunda en büyük etken alım gücünün düşmesi ve sosyal medya…”

* Antidamping yüzünden Türkiye Avrupa’ya ihracatta zorlanıyor

Harika Güral, ucuz Hint malları yüzünden Avrupa’da gündeme gelen antidampingin Türkiye’yi ve Türk markalarını olumsuz etkilediğini vurguladı. Avrupa ve Amerika’nın ucuz Hint mallarıyla dolduğunu anlatan Güral, şöyle devam etti: “Örneğin İspanya’ya Hindistan ve Türkiye’den çok ürün gidiyor. Hint mallarını engellemek için yola çıkılırken Hindistan yüzde 7-8, Türkiye yüzde 20 antidamping yedi. Türkiye’ye firma bazında uygulanıyor. Biz de Avrupa’ya ihracatta yüzde 20 vergiye maruz kaldık. Türkiye şu anda Avrupa’ya ihracatta zorlanıyor. Yine İspanya üreticilere enerji desteği veriyor, bizde enerji fiyatları artıyor. Maliyet artışlarını müşterilere yansıtamıyoruz. Yurt dışı müşterisi bunu anlamıyor. Türkiye olarak tüm ihracat pazarlarında rekabetçi pazarlardan uzaklaşıyoruz.”