21. yüzyılın en büyüğü…

Dünyanın 5. büyük ekonomik gücü olan Hindistan’ın Başbakanı Modi’nin geçtimiz hafta ABD’yi resmi ziyaretinde imzaladığı, “Hint-Pasifik Savunma İşbirliği ve Dostluk Anlaşması”, Çin rekabetine karşı yepyeni bir ittifak blokunun oluşmasını sağlıyor.

ABD ve Hindistan Savunma Bakanları’nın Haziran başında Delhi’deki zirvede imzaladıkları protokol, her iki ülkenin savunma alanında “çok büyük” bir işbirliği yapmakta kararlı olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bu kararlılıkta “dünyanın en büyük silah ithalatçısı” olan Hindistan’ın Rusya’dan yeterince silah tedarik etmemesi önemli bir etkendi.

Modi, Washington’da kırmızı halıyla karşılandı ve “çok az liderin” konuşma yapabildiği ABD Kongresi’nde “sıcak bir dostluk konuşması” yaptı. Bu yeni açılım dünyada 77 ülkeli Bağlantısızlar Bloku’nun kurucu lideri olan Hindistan’ın bu konumunu da terk ettiğinin açık bir işareti oluyor.

Dokuz yıldır ülkesini yöneten ve 2024 Genel Seçimleri’nin beklenen galibi olan Modi’nin Hindistan’ı ile ABD arasındaki savunma işbirliği, aynı zamanda “teknoloji transferi” konusunda çığır açıcı olacak. Halen savunmada %75 yerli yapım ilkesi uygulayan Hindistan’da, bu oranın karşılanması için ABD’nin teknolojiyi taşıması gerekiyor. 3. Dünya Ülkesi olarak Hindistan ve tüm dünya için bu bir “ilk örnek”.

Bu anlaşmanın önemli bir sonucu bu ülkeye yabancı sermaye yatırımlarının hızlanması olacak. Bununla önümüzdeki 5 yılda %5.8‘lik büyüme öngörülen Hindistan’ın 2028’de ekonomik büyüklük olarak Japonya ve Almanya’yı geçmesinin önünde bir engel kalmıyor.

Batı dünyasına hep “kuşkulu” bakmasıyla tanınan ülkenin bu hamlesi için “Hindistan’ın pragmatizmiyle, ABD realizminin buluşması” nitelemesi yapılıyor. Bu anlaşmadan “dostluk” oluşmasa da, verimli bir işbirliğinin doğması kaçınılmaz. Hemen her büyük merkezde görev yapan deneyimli bir diplomat olan Hindistan Dışişleri Bakanı’nın “Çok kutuplu dünyada çok başlı seçenekler vardır ve biz bu olanağı kullanıyoruz” şeklindeki sözleri, bu büyük dönüşümü anlatan bir ifade oluyor.

“1945 Düzeni’nin sona erdiği” olgusundan hareket eden Hindistan, “büyük güçlerin dansında” ABD’yi yanına partner alarak, dünya düzenini değiştirecek bir özellik göstermese de, Çin’e karşı bir savunma kalkanı oluşturduğu kesinlik taşıyor.

Günün sözü : Yükseltilen faiz dövizin fiyatını fırlatmadı. Dövizin olması beklenen dengeye doğru gitmesine yol açtı.